Нашестя комах розлякує туристів на італійському курорті

В італійському курортному місті Орбетелло триває масова навала неприємних комах, які завдають дискомфорту і місцевим, і туристам, повідомляє La Nazione.

Мошкара, що заполонила курорт у регіоні Тоскана, скоротила потік туристів на 60%. Незважаючи на посушливу та спекотну погоду, мошкара розмножується навіть усупереч усім заходам, вжитим місцевою владою.

Адміністрація міста закликала місцевих жителів не включати світло у будинках у темний час доби та регулярно проводить дезінсекцію, проте поки що це не дає позитивних результатів.

Мешканцям заборонено відкривати вікна та двері у будинках, а також виходити на вулицю протягом години після проведення спеціальних процедур з дезінсекції.