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ІТАЛІЯ

Італія: з сьогоднішнього дня доступ до літака, поїзда і автобуса тільки по карті covid

Євгеній Подольський

Зелений пропуск видається людям, вакцинованим проти COVID-19, людям, що перехворіли захворюванням або мають свідоцтво про негативний результат тесту, проведеного за 48 годин до цього.

Відтепер паспорт covid потрібно на повітряному транспорті, на всіх поїздах і автобусах далекого і середнього проходження, а також на пасажирських судах і поромах. Зелений пропуск дійсний для всіх старше 12 років.

Без пропусків, але в масках можна користуватися громадським транспортом, де 20 відсотків місць повинні бути вільними.

Італійські організації «Без вакцин» і «Без коронавіруса» оголосили демонстрації і блокаду поїздів більш ніж в 50 містах. Відповідно, значно збільшено присутність поліції на вокзалах.

Зелений пропуск також поширюється на всіх співробітників шкіл і університетів, а також студентів університетів.

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