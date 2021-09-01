Италия: с сегодняшнего дня доступ к самолету, поезда и автобуса только по карте covid

Зеленый пропуск выдается людям, вакцинированных против COVID-19, людям, переболевших заболеванием или имеют свидетельство об отрицательном результате теста, проведенного за 48 часов до этого.

Отныне паспорт covid нужно на воздушном транспорте, на всех поездах и автобусах дальнего и среднего прохождения, а также на пассажирских судах и паромах. Зеленый пропуск действителен для всех старше 12 лет.

Без пропусков, но в масках можно пользоваться общественным транспортом, где 20 процентов мест должны быть свободными.

Итальянские организации «Без вакцин» и «Без коронавируса» объявили демонстрации и блокаду поездов более чем в 50 городах. Соответственно, значительно увеличено присутствие полиции на вокзалах.

Зеленый пропуск также распространяется на всех сотрудников школ и университетов, а также студентов университетов.