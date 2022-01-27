Італія спростила поїздки з країн ЄС із лютого

Міністерство охорони здоров’я Італії заявило, що з 1 лютого послабить обмеження на коронавірус для всіх відвідувачів із країн Європейського Союзу.

Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца підписав наказ, згідно з яким пасажирам з країн ЄС знадобляться лише так звані зелені сертифікати, йдеться в повідомленні агентства.

Зелений сертифікат засвідчує щеплення COVID-19, хворобу або негативний результат тесту.

За даними міністерства, наказ Сперанці також відновлює можливість поїздок по ряду неєвропейських туристичних напрямків, у тому числі за шістьма іншими напрямками: Куба, Сінгапур, Туреччина, Таїланд (обмежено Пхукетом), Оман та Французька Полінезія.

У середу в Італії було зареєстровано 167 206 випадків зараження коронавірусом та 426 смертей. На день раніше було зареєстровано 186 740 випадків зараження, 468 померли.