В ЄС видано 591 млн паспортів вакцинації: подорожувати без них по Європі стало неможливо

Цифрова епоха туризму набирає обертів: тепер синонімом відкритої і безпечної Європи для туризму став цифровий covid-сертифікат. Європейська комісія в своїй останній доповіді по цифровому сертифікаті ЄС COVID-19 показала, що цей документ, без якого подорожувати по Європі стало неможливо, він зіграв значну роль в заходи у на пандемію COVID-19.

За даними Schengenvisainfo, до теперішнього часу було створено понад 591 мільйона сертифікатів. У прес-релізі, опублікованому 18 жовтня, Комісія ЄС пояснила, що ковідний сертифікат, який включає відомості про вакцинацію, перенесене захворювання і результатах тестів їх власників, значно убезпечив подорожі. Крім того, цей документ також став ключовим компонентом підтримки туристичної сфери Європи, яка серйозно постраждала від пандемії.

Цифровий сертифікат ЄС COVID-19, незважаючи на свою жорсткість, освоїли багато країн, встановивши таким чином глобальний стандарт цифровізації туризму. Це медичне застосування – єдина система, яка на даний момент працює на міжнародному рівні.

«Система цифрових сертифікатів ЄС COVID допомогла пом’якшити негативні економічні наслідки під час пандемії. Також надала мандрівникам впевненості в тому, що вони можуть безпечно подорожувати по ЄС, і збільшила кількість поїздок цього літа», – розповів комісар ЄС Дідьє Рейндерс.

На даний момент 43 країни вже підключені до системи ЄС, з яких 27 є державами-членами ЄС, три з них – країнами Європейського економічного простору (ЄЕЗ) і 12 інших територій і країн. Крім того, в цілому 60 третіх країн проявили інтерес до приєднання до системи ЄС COVID-19. За винятком тих, які вже успішно підключені до системи, 28 з цих 60 країн все ще знаходяться в процесі прикріплення.

Крім власників сертифіката COVID-19, які могли вільно подорожувати і користуватися таким документом, сектор повітряного транспорту також отримав значну вигоду від сертифіката, який почав діяти як раз до літнього сезону. Міжнародна рада аеропортів (ACI Europe) повідомила, що тільки в липні 2021 року кількість пасажирів збільшилася більш ніж на 50% в порівнянні з липнем 2020 року. Ця зміна цифр в основному пов’язана з впровадженням цифрового сертифікату ЄС, а також ослабленням обмежень на подорожі.

«Цифровий сертифікат ЄС COVID – це символ відкритої і безпечної Європи. Швидке розгортання системи не тільки в ЄС, але і на міжнародному рівні є прикладом співпраці ЄС і надання допомоги в надзвичайних обставинах», – заявила комісар з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес.

Крім того, згідно з опитуванням, проведеним парламентом ЄС, 65% тих, хто брав участь в дослідженні, погодилися з тим, що додаток є найбезпечнішим засобом для подорожей під час пандемії COVID-19.

Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) закликала держави-члени ЄС узгодити свої вимоги до цифрових ковід-сертифікатів і правила в’їзду. Асоціація попередила, що через різні вимоги і правила вільне пересування туристів ЄС в межах цієї зони знаходиться під загрозою.