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ІТАЛІЯПолітика

G20 проводить першу зустріч з прав жінок в Італії

Будуть обговорені можливості реалізації в різних сферах.

Гліб Парфененко
G20 проводить першу зустріч з прав жінок в Італії

Перша зустріч G20 з питань прав жінок та зайнятості пройде сьогодні в приморському курортному місті Санта-Маргеріта-Лігуре в Італії, повідомляє БНР.

На зустрічі буде головувати міністр Італії з питань рівних можливостей і сім’ї Олена Бонетті. Серед учасників будуть відповідні міністри G20, представники міжнародних організацій, ділового світу, науки та інші.

Теми для обговорення стосуються рівних можливостей жінок в сфері зайнятості, економіки, науки і культури. Питання про становище жінок в Афганістані також стоїть на порядку денному.

Зустріч буде проходити при підвищених заходах безпеки. На честь жінок були спеціально висаджені тисячі квітів, проводяться різні культурні програми.

Санта-Маргеріта-Лігуре є одним з елітних туристичних місць в регіоні Лігурія – в минулому, як і багато інших в цій галузі, це були в основному рибальські селища, як нині всесвітньо відомий Портофіно.

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