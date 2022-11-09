Індонезія депортуватиме іноземців, які братимуть участь у мітингах у період проведення саміту G20

Головне імміграційне управління Індонезії має намір депортувати всіх іноземних громадян, які в період проведення саміту G20 на Балі братимуть участь у незаконних мітингах. Про це повідомив виконувач обов’язків генерального директора відомства Відодо Екатьяхьяна.

Він зазначив, що вже затримано кількох туристів, які організували акцію протесту, яка порушує громадський порядок. «Ми дотримуємося жорсткого, але гуманного підходу, щоб забезпечити успішне проведення саміту G20. Щодо іноземців, які проводили демонстрації, вони вже вислані з країни. Така політика й надалі застосовуватиметься з метою безпеки та підтримання порядку протягом усього саміту», – додав чиновник.

Крім того, у морських портах будуть встановлені камери розпізнавання осіб для спостереження за переміщенням пасажирів. Аналогічні заходи вжито й у багатьох аеропортах країни.

Саміт Групи двадцяти пройде на острові Балі 15 та 16 листопада. На сьогоднішній день влада Індонезії отримала підтвердження особистої присутності глав 17 країн.

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