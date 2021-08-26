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G20 проводит первую встречу по правам женщин в Италии

Будуть обговорені можливості реалізації в різних сферах.

Глеб Парфененко
G20 проводит первую встречу по правам женщин в Италии

Первая встреча G20 по правам женщин и занятости пройдет сегодня в приморском курортном городе Санта-Маргерита-Лигуре в Италии, сообщает БНР.

На встрече будет председательствовать министр Италии по вопросам равных возможностей и семьи Елена Бонетти. Среди участников будут соответствующие министры G20, представители международных организаций, делового мира, науки и другие.

Темы для обсуждения касаются равных возможностей женщин в сфере занятости, экономики, науки и культуры. Вопрос о положении женщин в Афганистане также стоит на повестке дня.

Встреча будет проходить при повышенных мерах безопасности. В честь женщин были специально высажены тысячи цветов, проводятся различные культурные программы.

Санта-Маргерита-Лигуре является одним из элитных туристических мест в регионе Лигурия — в прошлом, как и многие другие в этой области, это были в основном рыбацкие поселки, как ныне всемирно известный Портофино.

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