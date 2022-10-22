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ІспаніяТуризм

Жебракам тут не місце: ще один популярний курорт Іспанії починає боротися з масовим туризмом, тепер там чекають лише багатих і за квотами

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Жебракам тут не місце: ще один популярний курорт Іспанії починає боротися з масовим туризмом, тепер там чекають лише багатих і за квотами

«Ми хочемо туристів більшої цінності та меншого обсягу», – прямо пояснили свою позицію влади популярного іспанського курортного острова Майорка, пояснюючи новий план розвитку туризму. Балеарські острови, змучені британським «алкотуризмом», послідовно борються з ним, у тому числі намагаючись запровадити квоти на прийом туристів та знести «злиденну» інфраструктуру, щоб до них приїжджали лише багаті відпочиваючі.

Зокрема, президент Ради Майорки Каталіна Кладера пояснила, що цього року на курорті відчувалася переповненість. Повернулися й небажані “алкотуристи”. Саме для боротьби з цими двома факторами Майорка прагне обмежити кількість місць у готелях для туристів, у планах запровадити квоту – не більше ніж 430 000 туристичних місць по всьому острову.

Для реалізації цього плану, додала влада, буде запроваджено обмеження на кількість місць у готелях та способи їх продажу. Також зросте кількість поліцейських та інспекторів з туризму, які проводитимуть перевірки незаконних здавання в оренду.

Нагадаємо, що з дешевими готелями на островах також передбачають розпочати боротьбу. Влада закликає уряд виділити грошей, щоб скупити небезпечний туристичний «неліквід» – дешеві готелі 1-3*, де зупиняються «алкотуристи», а також «токсичні» розважальні нічні заклади, бари, які отримували масові штрафи тощо. Причому скупити з метою закриття і зносу — на місці «злачної» інфраструктури хочуть побудувати житлові будинки, а також, у перспективі, готелі вищої категорії для більш заможних туристів. Подробиці читайте за цим посиланням.

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