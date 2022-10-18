В Іспанії влада викупить готелі, щоб закрити їх

Влада Балеарських островів створює прецедент у світовій туріндустрії: вони мають намір викупити готелі низької категорії і закрити їх.

Місцева влада хоче зменшити кількість готелів для найбюджетнішого відпочинку, в яких селиться в основному молодь з Великобританії. Від п’яних та антисоціальних витівок молодих британців страждає репутація курортів.

У 2022 році на 1.2 млн жителів архіпелагу припадало 625 000 місць у готелях, це один із найбільших показників у світі. Цього літа на Балеарах навіть виник термін — «туризм масового знищення».

Влада Балеарських островів ухвалила новий закон про туризм, яким обмежується відкриття нових розважальних закладів, а також передбачається ліквідація майже 40 000 готелів та пансіонатів категорії 1* та 2*, нічних барів та дешевих закусочних. Влада викупить їх у власників, а потім вирішить — закрити їх або за допомогою інвесторів переобладнати в дорожчі заклади.

Очікується, що таким чином відбудеться якісне оновлення турсектору насамперед на Ібіці та Майорці.