Всі розділи
ГоловнаГотеліВ Іспанії влада викупить готелі, щоб закрити їх
ГотеліІспаніяТуризм

В Іспанії влада викупить готелі, щоб закрити їх

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Іспанії влада викупить готелі, щоб закривати їх

Влада Балеарських островів створює прецедент у світовій туріндустрії: вони мають намір викупити готелі низької категорії і закрити їх.

Місцева влада хоче зменшити кількість готелів для найбюджетнішого відпочинку, в яких селиться в основному молодь з Великобританії. Від п’яних та антисоціальних витівок молодих британців страждає репутація курортів.

У 2022 році на 1.2 млн жителів архіпелагу припадало 625 000 місць у готелях, це один із найбільших показників у світі. Цього літа на Балеарах навіть виник термін — «туризм масового знищення».

Влада Балеарських островів ухвалила новий закон про туризм, яким обмежується відкриття нових розважальних закладів, а також передбачається ліквідація майже 40 000 готелів та пансіонатів категорії 1* та 2*, нічних барів та дешевих закусочних. Влада викупить їх у власників, а потім вирішить — закрити їх або за допомогою інвесторів переобладнати в дорожчі заклади.

Очікується, що таким чином відбудеться якісне оновлення турсектору насамперед на Ібіці та Майорці.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму