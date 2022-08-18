Забирайтесь геть: у найпопулярнішому місті Іспанії з’явилася агресія до туристів

Слідом за поверненням туристів після ковіда, буквально за кілька місяців до найпопулярнішого міста Середземномор’я — столиці Каталонії Барселони — повернулися й протести проти туристів. Місто знову прикрасили плакати та графіті «Tourists, go home!» («Туристи, забирайтеся додому, забирайтесь геть!»)

Графіті з’являються на будинках, хоча міська рада Барселони їх і прибирає. Також банери розтягують на найпопулярніших дорогах. «Досить, ми більше не хочемо туристів!» – заявляють написи.

Причина – все та ж, через яку в Барселоні розгорялися протести і в доковідні часи: нагадаємо, що доходило до перекриття доріг і блокування туристів у популярних пам’ятках.

«Овертуризм» не лише переповнює міський центр натовпами не завжди тверезих та ввічливих громадян, він також буквально «виселяє» з центру місцевих жителів, бо ціни на житло миттєво злітають.

Міська рада Барселони у свою чергу заявляє, що взяла до уваги скарги місцевих мешканців. Зокрема, він вимагає від уряду заборонити будівництво нових готелів у деяких районах міста.

Раніше DIP повідомляв, що Франція запроваджує туристичні перепустки та квоти.