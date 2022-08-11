Ми більше не хочемо їх бачити: Франція запроваджує туристичні перепустки та квоти

Європа умовно відкрита туристам. Тепер, коли вони можуть вільно подорожувати Старим Світом через треті країни, не підкоряючись правилам Covid, показники туризму злетіли до рекордних висот. Наприклад, так сталося у Франції — найпопулярнішій країні Європи. Це може здатися гарною новиною для місцевого бізнесу, особливо після двох років стагнації, але насправді популярні міста П’ятої Республіки незадоволені тим, що відбувається, і не хочуть бачити надмірну кількість приїжджих.

Одним із заходів у боротьбі з овертуризмом стало запровадження туристичних перепусток і квот, і це стосуватиметься всіх туристів/

Марсель

Надмірний туризм захопив найстаріше місто Франції Марсель — влада ввела туристичну квоту та систему бронювання для відвідування популярних місць. Лише 500 осіб отримають дозвіл на відвідування об’єктів, куди раніше щодня прибувало по 3000 туристів.

«З моменту свого оглушливого успіху влітку 2020 Каланки (знаменитий французький національний парк, розташований на узбережжі Середземного моря на півдні країни) стали жертвою переповненості в липні та серпні. Це завдає шкоди флорі та фауні. Щоб боротися з цим явищем, PNN запускає безпрецедентну акцію для природного простору: систему щоденного бронювання», — пояснило експерти туристичного офісу в місті. З іншого боку, компанія Region Sood створила програму для контролю надмірного туризму в пік туристичного сезону.

Острів Корсика

Крім того, французький острів Корсика також запровадив обмеження на кількість відпочиваючих, а також створив метод щоденних квот для захисту навколишнього середовища в курортному регіоні. Наприклад, щоб відвідати острови Лавецці, долину Рестоніка та Бавелла-Нідлс на Корсиці, туристам необхідно забронювати заздалегідь місця.

Париж

Знову «задихається» від напливу туристів та легендарний Париж. Приїжджих так багато, що ситуація у французькій столиці залишається тривожною: Ейфелева вежа приваблює близько 6 млн. туристів на рік, причому відвідуваність цього місця залишається стабільною протягом останніх десяти років. Близько 300.000 мандрівників на день відвідують Париж проти 2.5 млн осіб, які щодня проїжджають через місто.

Крім того, парижани висловили своє невдоволення груповим туризмом, коли на вулицях столиці зустрічаються юрби приїжджих, іноді дуже галасливих, тоді як місцеві жителі намагаються продовжувати жити звичайним життям.

Двоповерхові туристичні автобуси також викликають занепокоєння у Парижа, оскільки вони створюють пробки та ускладнюють відкриття велосипедних доріжок, розширення тротуарів для деяких видів спорту. За даними газети Le Journal du Dimanche, аварія, внаслідок якої один із цих автобусів на смерть задавив людину, викликала обурення французів. З червня поліція Парижа нарахувала 219 порушень, пов’язаних із туристичними автобусами.

«Ми не хочемо, щоб туристичні автобуси курсували Парижем абсолютно анархічним чином. Автобуси більше не вітаються в центрі міста», – рішуче заявив кандидат у мерію Парижа Грегуар в інтерв’ю Parisien напередодні муніципальних виборів. З вересня 2022 року двоповерхові автобуси повинні будуть піддаватися обмеженням, причому половина з них має бути чистою.

Раніше DIP писав, що «Тому що ви росіяни»: у Європі російським туристам почали відмовляти у перепустці на пам’ятки».