Відпочинок під загрозою: популярні іспанські пляжі забило «смердючими» водоростями, туристи не заходять у море

Літній відпочинок в Іспанії затьмарений навалою «смердючих» водоростей, що змушує туристів, що відпочивають там, уникати деяких раніше популярних місць відпочинку вздовж південного узбережжя і шукати альтернативні варіанти. Гості курорту не хочуть купатися у слизу та закривати ніс. Про це повідомила британська газета Express.

Йдеться про водорості rugulopteryx okamurae – ними забито все популярне узбережжя Канос-де-Мека в Кадісі. Як бонус — гнильний запах. Вважається, що водорості потрапили на курорт із Азії у баластових цистернах вантажних суден.

Пляж Канос-де-Мека в Кадісі, відомий білосніжними піщаними пляжами та мальовничими краєвидами на морі, раніше вважався одним із найкрасивіших місць і не стикався з цвітінням водоростей. Але тепер він став практично непридатним для відпочинку в липні-серпні. Ця ситуація змушує багатьох мандрівників скасовувати бронювання турів на курорті цього сезону.

Власники готелів теж бачать проблему та згодні з тим, що саме отруйний запах від «тонн» водоростей на пляжі та у воді відштовхує мандрівників. При розкладанні ці рослини видають огидний запах, що робить їх наявність неприємною для любителів пляжного відпочинку, зауважили вони.

Уточнювалося, що перша навала відбулася кілька років тому, цього року ситуація ще гірша. Активному розмноженню сприяє підвищення температури моря. Екологічний експерт Лола Іллескас пояснила, що ця проблема поширилася вздовж узбережжя та торкається відпочиваючих у районі Гібралтарської протоки. «Це справжня катастрофа», — зазначила вона і додала, що водоростям нема чого боятися, оскільки вони не мають хижаків, тобто, тих, хто їх активно їв і таким чином контролював розмноження. Вони швидко поширюються, прилипають до кам’янистих пляжів і тіл, що купаються. Боротися з ними може лише людина.

Відтік туристів із регіону через морські квітучі рослини підтвердила і місцева партія PSEO. Навала водоростей і неприємний запах, що супроводжує їхню появу, призвели до того, що багато відпочиваючих просто почали їхати з курорту, щоб не терпіти сморід. Все, що відбувається, гірше за пандемію коронавірусу — погано впливає на місцеву економіку. Літо – раніше завжди жвавий туристичний сезон в Іспанії, проте цього року готельєри скаржаться, що вільних місць залишається багато. Місцева влада вживає заходів, використовуючи трактори та екскаватори для очищення пляжів, але, ймовірно, цього недостатньо.