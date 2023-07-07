Всі розділи
ГоловнаІспаніяВідпочинок під загрозою: популярні іспанські пляжі забило «смердючими» водоростями, туристи не заходять...
ІспаніяТуризм

Відпочинок під загрозою: популярні іспанські пляжі забило «смердючими» водоростями, туристи не заходять у море

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Відпочинок під загрозою: популярні іспанські пляжі забило «смердючими» водоростями, туристи не заходять у море

Літній відпочинок в Іспанії затьмарений навалою «смердючих» водоростей, що змушує туристів, що відпочивають там, уникати деяких раніше популярних місць відпочинку вздовж південного узбережжя і шукати альтернативні варіанти. Гості курорту не хочуть купатися у слизу та закривати ніс. Про це повідомила британська газета Express.

Йдеться про водорості rugulopteryx okamurae – ними забито все популярне узбережжя Канос-де-Мека в Кадісі. Як бонус — гнильний запах. Вважається, що водорості потрапили на курорт із Азії у баластових цистернах вантажних суден.

Пляж Канос-де-Мека в Кадісі, відомий білосніжними піщаними пляжами та мальовничими краєвидами на морі, раніше вважався одним із найкрасивіших місць і не стикався з цвітінням водоростей. Але тепер він став практично непридатним для відпочинку в липні-серпні. Ця ситуація змушує багатьох мандрівників скасовувати бронювання турів на курорті цього сезону.

Власники готелів теж бачать проблему та згодні з тим, що саме отруйний запах від «тонн» водоростей на пляжі та у воді відштовхує мандрівників. При розкладанні ці рослини видають огидний запах, що робить їх наявність неприємною для любителів пляжного відпочинку, зауважили вони.

Уточнювалося, що перша навала відбулася кілька років тому, цього року ситуація ще гірша. Активному розмноженню сприяє підвищення температури моря. Екологічний експерт Лола Іллескас пояснила, що ця проблема поширилася вздовж узбережжя та торкається відпочиваючих у районі Гібралтарської протоки. «Це справжня катастрофа», — зазначила вона і додала, що водоростям нема чого боятися, оскільки вони не мають хижаків, тобто, тих, хто їх активно їв і таким чином контролював розмноження. Вони швидко поширюються, прилипають до кам’янистих пляжів і тіл, що купаються. Боротися з ними може лише людина.

Відтік туристів із регіону через морські квітучі рослини підтвердила і місцева партія PSEO. Навала водоростей і неприємний запах, що супроводжує їхню появу, призвели до того, що багато відпочиваючих просто почали їхати з курорту, щоб не терпіти сморід. Все, що відбувається, гірше за пандемію коронавірусу — погано впливає на місцеву економіку. Літо – раніше завжди жвавий туристичний сезон в Іспанії, проте цього року готельєри скаржаться, що вільних місць залишається багато. Місцева влада вживає заходів, використовуючи трактори та екскаватори для очищення пляжів, але, ймовірно, цього недостатньо.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Встановлено 10 найдешевших для туристів пляжів у Європі: найкращий опинився у Туреччині

Болгарія
Список найдоступніших пляжів для туристів у Європі опублікувала компанія...

На популярний пляж Франції зайшла «аномальна» акула та сіла на мілину: туристам наказано не наближатися

Туризм
На одному з найпопулярніших південних пляжів Франції відбулася незвичайна...

Туристам можуть вліпити штраф у 3000 євро за крадіжку піску на італійськму пляжі

Італія
За крадіжку рожевого піску на пляжі Спьяджа-Роза на італійському...

Над 48 пляжами в Іспанії вивісили чорні прапори, туристи шоковані

Іспанія
Відразу 48 іспанських пляжів, які користуються популярністю серед туристів,...

У Туреччині біля готелів крім блакитних прапорів з’явилися помаранчеві

Готелі
Помаранчеві прапори крім блакитних з'являться біля турецьких готелів. Означатиме...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму