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Туристів попередили про просту помилку, яка може спричинити серйозні проблеми в Іспанії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів попередили про просту помилку, яка може спричинити серйозні проблеми в Іспанії

Регіональний менеджер Villa Plus на Канарських островах Сандра Моліньє розповіла про велику помилку, яку туристи регулярно роблять під час відпустки в Іспанії, і через яку у них можуть виникнути проблеми.

“Коли ви йдете з пляжу, будьте шанобливі: ніяких оголених торсів або бікіні в центрі міста або супермаркету”, – розповіла вона Sun Online Travel.

Також експерт із Іспанії попередила, що сідати у місцеве таксі потрібно у футболці, інакше вам відмовлять у поїздці.

Тіктокер Франк, який організовує хлопчак-вечори у Бенідормі, підтримав цю думку.

“Покидаючи пляж і виходячи на вулицю, будь ласка, прикривайтеся. Чоловіки повинні вдягнути сорочки, жінки – прикрити бікіні, інакше вас можуть оштрафувати на 300 євро”, – попередив він.

Тим часом, на Майорці за подібне порушення загрожують ще більш суворі штрафи – майже 600 євро.

За голі торси на вулицях туристів штрафують не тільки в Іспанії. Зокрема, за перебування поза пляжем без сорочки або в купальнику в італійському курортному місті Сорренто можна отримати штраф у 500 євро, а в хорватському Дубровнику – до 4000 євро.

Як повідомляв DIP, раніше туристам розповіли, чому іспанці ніколи не замовляють 0.5 пива, і чому приїжджим також не слід цього робити.

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