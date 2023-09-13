Туристам розповіли, чому іспанці ніколи не замовляють пиво об’ємом 0.5 – і їм також не варто

Регіональний менеджер Villa Plus в Андалузії (Іспанія) Рейчел Фланаган розповіла, чому місцеві жителі ніколи не замовляють пінту пива, і чому туристам теж не слід цього робити.

“Ніколи не замовляйте пінту пива (0,56 літра – ред.). Воно стане теплим”, – розповіла вона Sun Online Travel.

Натомість Фланаган рекомендує замовляти пиво в популярних в Іспанії маленьких стаканчиках “каньяс” (0,2-0,3 літра – ред.), які дозволяють напою залишатися прохолодним та освіжаючим.

При цьому вона рекомендувала туристам уникати барів у найпопулярніших туристичних районах.

“Йдіть провулками. Ніколи не ходіть по площах і головних вулицях”, – додала експерт.

Також Фланаган радить не замовляти сангрію (популярний іспанський винний напій – ред.)

“Ніколи не просіть сангрію. Тут іспанці це не п’ють. Вони п’ють tinto de verano, тобто червоне вино, змішане з лимонним газуванням або домашнім лимонадом”, – зазначила вона.

Крім того, експерт розповіла, що іспанці ніколи не замовляють їжу в порціях на одного, якщо хочуть насолодитися справжньою іспанською вечерею. Натомість вона рекомендує вибирати тарілку розміру media ración, щоб кожен за столом міг насолодитися стравою.

Що ще потрібно знати про відпочинок в Іспанії

Іспанія, як один з найпопулярніших напрямків для відпочинку, намагається приборкати туристів, у тому числі вводячи різні заборони і обмеження.

Наприклад, на популярному серед туристів узбережжі Коста-Бланка в провінції Аліканте відпочиваючі можуть бути оштрафовані на 200 євро за покупку товарів у неліцензованих вуличних торговців.

У той же час, влада муніципалітету Муро на Майорці вирішила штрафувати на 900 євро туристів, які стрибатимуть з причалу в море.

При цьому далеко не всі місцеві раді популярність країни серед іноземців. Так, на популярних пляжах Кала Морланда та Кола Бута на острові Майорка вирішили відлякувати іноземних туристів за допомогою фейкових табличок із попередженнями про небезпеку.