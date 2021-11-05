Справжня причина, чому в будинках в Іспанії є ставні – і це не світло

Іспанія є улюбленим місцем відпочинку, і багато хто часто дивується, чому всі будинки в середземноморській країні мають жалюзі. Експерт розкрив справжню причину цього – і це не сонячне світло.
Туристи, які відвідують Іспанію, або навіть емігранти, які роками живуть в країні, часто дивуються, чому на всіх вікнах є жалюзі, чого немає в жодній іншій європейській країні. Яка причина цього?
Це те, чого мандрівники, можливо, не бачили в жодній іншій європейській країні.
Але чому всі іспанські будинки мають віконниці?
«Здається, іспанці бояться світла», — сказала якось експерт з подорожей Каролін Юргенс іспанській газеті El País.
Для іспанців жалюзі так само важливі, як двері чи стіни будинку.
Хоча вони дуже практичні, щоб уникати сонячного світла – оскільки Іспанія є однією з країн з найбільшою кількістю годин світла на рік – є ще одна причина, яка пов’язана з їхньою особистістю.
У багатьох країнах у деяких будинках немає жалюзі або навіть штор, що іспанцям здасться дивним.
Конфіденційність – це те, що іспанці цінують більше за все, і це було частиною їхньої культури протягом багатьох років.
«Тут все ще глибоко вкорінені традиції арабської культури, жити всередині будинку і мати красу всередині, як внутрішні дворики, і дивитися крізь решітки», — пояснив Юргенс.
Тому іспанці дуже обережні і дуже цінують свою конфіденційність.
Хоча іспанці відомі як товариські та відкриті, вони вважають за краще зберегти певні аспекти свого життя для себе.
Однак Марк Біббі Джексон з TravelBeginsAt40 розкрив ще одну причину.
«Живши в Середземному морі, я ціную красу та ефективність жалюзі.
«Одна з чудових особливостей іспанських жалюзі – це те, що вони підтримують прохолодну температуру в пекучу спеку, дозволяючи світлу проникати в кімнату.
«Вони також оживляють вуличний пейзаж», – сказав він.
«На півдні країни та на островах, де вілли й будинки зазвичай білі, віконниці оживляють міста.
«У всіх внутрішніх містах і селах на острові є зелені жалюзі, двері та дерев’яні вироби, а вздовж узбережжя ви також знайдете сині віконниці та двері, які вказують на те, що ви близько до моря», – пояснив Марк.