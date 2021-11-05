Справжня причина, чому в будинках в Іспанії є ставні – і це не світло

Іспанія є улюбленим місцем відпочинку, і багато хто часто дивується, чому всі будинки в середземноморській країні мають жалюзі. Експерт розкрив справжню причину цього – і це не сонячне світло.

Туристи, які відвідують Іспанію, або навіть емігранти, які роками живуть в країні, часто дивуються, чому на всіх вікнах є жалюзі, чого немає в жодній іншій європейській країні. Яка причина цього?

Це те, чого мандрівники, можливо, не бачили в жодній іншій європейській країні.

Але чому всі іспанські будинки мають віконниці?

«Здається, іспанці бояться світла», — сказала якось експерт з подорожей Каролін Юргенс іспанській газеті El País.

Для іспанців жалюзі так само важливі, як двері чи стіни будинку.

Хоча вони дуже практичні, щоб уникати сонячного світла – оскільки Іспанія є однією з країн з найбільшою кількістю годин світла на рік – є ще одна причина, яка пов’язана з їхньою особистістю.

У багатьох країнах у деяких будинках немає жалюзі або навіть штор, що іспанцям здасться дивним.

Конфіденційність – це те, що іспанці цінують більше за все, і це було частиною їхньої культури протягом багатьох років.

«Тут все ще глибоко вкорінені традиції арабської культури, жити всередині будинку і мати красу всередині, як внутрішні дворики, і дивитися крізь решітки», — пояснив Юргенс.

Тому іспанці дуже обережні і дуже цінують свою конфіденційність.

Хоча іспанці відомі як товариські та відкриті, вони вважають за краще зберегти певні аспекти свого життя для себе.

Однак Марк Біббі Джексон з TravelBeginsAt40 розкрив ще одну причину.

«Живши в Середземному морі, я ціную красу та ефективність жалюзі.

«Одна з чудових особливостей іспанських жалюзі – це те, що вони підтримують прохолодну температуру в пекучу спеку, дозволяючи світлу проникати в кімнату.

«Вони також оживляють вуличний пейзаж», – сказав він.

«На півдні країни та на островах, де вілли й будинки зазвичай білі, віконниці оживляють міста.

«У всіх внутрішніх містах і селах на острові є зелені жалюзі, двері та дерев’яні вироби, а вздовж узбережжя ви також знайдете сині віконниці та двері, які вказують на те, що ви близько до моря», – пояснив Марк.