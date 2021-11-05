Настоящая причина, почему в домах в Испании есть ставни – и это не свет

Испания является излюбленным местом отдыха, и многие часто удивляются, почему все дома в средиземноморской стране имеют жалюзи. Эксперт раскрыл истинную причину этого – и это не солнечный свет.

Туристы, посещающие Испанию или даже эмигранты, годами живущие в стране, часто удивляются, почему на всех окнах есть жалюзи, чего нет ни в одной другой европейской стране. Какова причина этого?

Это то, чего путешественники, возможно, не видели ни в какой другой европейской стране.

Но почему все испанские дома имеют ставни?

«Кажется, испанцы боятся света», — сказала однажды эксперт по путешествиям Каролин Юргенс испанской газете El País.

Для испанцев жалюзи так же важны, как дверь или стена дома.

Хотя они очень практичны, чтобы избегать солнечного света – поскольку Испания является одной из стран с наибольшим количеством часов света в год – есть еще одна причина, связанная с их личностью.

Во многих странах в некоторых домах нет жалюзи или даже штор, что испанцам покажется странным.

Конфиденциальность – это то, что испанцы ценят больше всего, и это было частью их культуры на протяжении многих лет.

«Здесь все еще глубоко укоренены традиции арабской культуры, жить внутри дома и иметь красоту внутри, как внутренние дворики, и смотреть сквозь решетку», – объяснил Юргенс.

Поэтому испанцы очень аккуратны и очень ценят свою конфиденциальность.

Хотя испанцы известны как общительные и открытые, они предпочитают сохранить определенные аспекты своей жизни для себя.

Однако Марк Бибби Джексон из TravelBegins At40 раскрыл еще одну причину.

«Жив в Средиземном море, я ценю красоту и эффективность жалюзи.

«Одна из замечательных особенностей испанских жалюзи – это то, что они поддерживают прохладную температуру в жаркую погоду, позволяя свету проникать в комнату.

«Они также оживляют уличный пейзаж», — сказал он.

«На юге страны и на островах, где виллы и дома обычно белые, ставни оживляют города.

«Во всех внутренних городах и селах на острове есть зеленые жалюзи, двери и деревянные изделия, а вдоль побережья вы также найдете синие ставни и двери, указывающие на то, что вы близко к морю», – пояснил Марк.