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Смертельна загроза в Іспанії для туристів. Чисельність популяції шершнів-вбивць виходить з під контролю

Гліб Парфененко
Смертельна загроза в Іспанії для туристів. Чисельність популяції шершнів-вбивць виходить з під контролю

Туристам, які відпочивають в Іспанії, доведеться остерігатися нової смертельної загрози, яка поширюється по всій країні. Експерти побоюються, що смертоносні оси-вбивці розповсюджуються в Іспаніі з нестримною швидкістю.

Це Азіатський шершень більш відомий як оса-вбивця. Він прибув в Іспанію 11 років тому, і експерти побоюються, що вид може вийти з-під контролю.

Надзвичайно смертельний, азіатський шершень був відповідальним за 90 відсотків усіх укусів ос.

Ті, хто страждає від алергічних реакцій, піддаються більшому ризику від смертоносних комах.

На думку експертів, оса-вбивця може захопити всю Іспанію до кінця цього десятиліття.

Смертельна загроза в Іспанії для туристів. Чисельність популяції шершнів-вбивць виходить з під контролю
Азіатський шершень © Jean Haxaire (APHA)

Avispasiatica.org відстежує смертоносних істот в Іспанії та прогнозує, що комахи будуть широко розповсюджені до 2029 року.

За даними avispasiatica, від загрози ос-вбивць були б захищені лише Канарські острови.

Зараз азіатський шершень подорожує на південь через країну зі швидкістю 100 км на рік.

Це означає, що популярні туристичні місця, включаючи Коста-дель-Соль, незабаром можуть опинитися під загрозою вторгнення азіатських шершнів.

Балеарські острови оголосили, що вони стали першим регіоном в Європі, який знищив осу в 2020 році.

Смертельна загроза в Іспанії для туристів. Чисельність популяції шершнів-вбивць виходить з під контролю
GETTY

Однак експерти вважають, що ця заява була передчасною. Дослідники радять місцевим органам влади бути обережними.

Ці істоти також становлять смертельну загрозу для бджіл, які вже піддаються великому ризику від зміни клімату.

За словами експертів з Центру екологічних досліджень та застосування лісового господарства (CREAF), оси-вбивці можуть знищити цілий вулик за одну атаку.

Азіатські шершні можуть знищити вулик і вбити до 50 бджіл за день.

Азіатські гігантські шершні почали масовий напад на бджолиний вулик у долині Хасе у префектурі Нагано у Японії.
Азіатські гігантські шершні почали масовий напад на бджолиний вулик у долині Хасе у префектурі Нагано у Японії. (фото Аластер Мэйсуэн)

Шершні можуть пробити тонкий одяг, тому рекомендується триматися подалі від будь-яких гнізд або поодиноких комах.

За словами експертів, комах частіше приваблює темний одяг, а також запах солодких напоїв.

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