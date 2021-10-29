Смертельная угроза для туристов в Испании. Численность популяции шершней-убийц выходит из под контроля

Туристам, отдыхающим в Испании, придется опасаться распространяющейся по всей стране новой смертельной угрозы. Эксперты опасаются, что смертоносные осы-убийцы распространяются в Испании с безудержной скоростью.

Это Азиатский шершень более известный как оса-убийца. Он прибыл в Испанию 11 лет назад и эксперты опасаются, что вид может выйти из-под контроля.

Чрезвычайно смертельный, азиатский шершень был ответственен за 90 процентов всех укусов ос.

Те, кто страдает аллергическими реакциями, подвергаются большему риску от смертоносных насекомых.

По мнению экспертов, оса-убийца может захватить всю Испанию до конца этого десятилетия.

Avispasiatica.org отслеживает смертоносных существ в Испании и прогнозирует, что насекомые будут широко распространены до 2029 года.

По данным avispasiatica, от угрозы ос-убийц были бы защищены только Канарские острова.

Сейчас азиатский шершень путешествует на юг через страну со скоростью 100 км в год.

Это означает, что популярные туристические места, включая Коста-дель-Соль, в скором времени могут оказаться под угрозой вторжения азиатских шершней.

Балеарские острова объявили, что они стали первым регионом в Европе, уничтожившим осу в 2020 году.

Однако эксперты считают, что это заявление было преждевременным. Исследователи советуют местным органам власти быть осторожными.

Эти существа также представляют смертельную угрозу пчелам, которые уже подвергаются большому риску от изменения климата.

По словам экспертов из Центра экологических исследований и применения лесного хозяйства (CREAF), осы-убийцы могут уничтожить целый улей за одну атаку.

Азиатские шершни могут уничтожить улей и убить до 50 пчел в день.

Шершни могут пробить тонкую одежду, поэтому рекомендуется держаться подальше от любых гнезд или единичных насекомых.

По словам экспертов, насекомых чаще привлекают темную одежду, а также запах сладких напитков.