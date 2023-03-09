Складено рейтинг найдешевших міст для святкування дівич-вечора у Європі

До наступного Міжнародного жіночого дня ще 364 доби, але туристичний портал Bounce склав рейтинг найкращих міст Європи для незабутнього та економного вікенду у будь-який день, щоб, вирвавшись із компанією подруг, пережити коротку, але яскраву пригоду, передає Daily Star.

Що враховувалося під час складання рейтингу? Кілька факторів – безпека, кількість нічних клубів та барів та середня ціна на пиво.

Перше місце топ-списку виборола столиця Португалії. Лісабон став найкращим містом для проведення вихідних не лише за рахунок переваги за основними параметрами, а й завдяки чудовим пляжам.

“Не забуваємо, що португальська столиця була визнана найкращим містом для вечірок на європейському континенті у 2023 році”, – уточнює видання.

Середня вартість пива в сонячній столиці Португалії становить близько 2,15 фунта, а це означає, що дівчатам не доведеться витрачати цілий стан, щоб насолодитися пінним напоєм. На кожні 100 км площі Лісабона припадає 59 клубів та 35 барів. Лісабон отримав 70,43 бала за безпеку зі 100 можливих.

Середня добова вартість проживання в Лісабоні становить близько 170 фунтів стерлінгів, а проживання в гуртожитках обійдеться помітно дешевше — від 34 фунтів стерлінгів за ніч.

Любительки оригінальних варіантів можуть орендувати човен на пристані для сну: наприклад Dormir num Veleiro em Lisboa від 83 фунти стерлінгів за ніч.

Джерело додає, що португальська столиця живе “не лише нічним життям”. У Лісабоні можна зайнятися вивченням історичного Каштелу-де-Сент-Хорхе та вежі Белем. Родзинка – мальовничі пляжі.

Повністю топ-5 міст виглядає так:

Лісабон, Португалія; Мадрид, Іспанія; Валенсія, Іспанія; Прага, Чехія; Мюнхен, Німеччина.

Є у рейтингу й деякі інші номінації. Наприклад, “найбезпечнішим пунктом призначення” названо Дубровника в Хорватії. Місто з низьким рівнем злочинності набрало 81,87 бала зі 100.

Найдешевше пиво в португальському Портімао, середня вартість кухля пінного напою лише 1,29 фунта стерлінгів.

Де недорого житло? В Ризі. Середня добова вартість проживання в готелі столиці Латвії коштуватиме всього 41 фунт стерлінгів.