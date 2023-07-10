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ІспаніяТуризм

Популярний іспанський курорт закриває на пляжах усі бари та прибирає шезлонги

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Популярний іспанський курорт закриває на пляжах усі бари та прибирає шезлонги

Популярний у туристів курорт на іспанському узбережжі вжив рішучих заходів для врегулювання проблеми з натовпом п’яних відпочиваючих. Пляжі Оріуела Коста в Іспанії оголосили про закриття своїх барів та ліквідацію шезлонгів, що створило деяке потрясіння для туристів з Великобританії, які на цьому курорті найчисленніші гості, а також найбільш п’яні та буйні відпочиваючі.

Як пояснила британська газета The Sun, цей несподіваний крок влади пов’язаний із закінченням муніципальних контрактів, які раніше дозволяли барам працювати на пляжах, таких як Кампоамор, Ла-Зенія, Кабо-Роіг та Міл-Пальмерас. Радник Мануель Местре підтвердив, що відтепер відпочиваючі мають носити прохолодні напої з собою, якщо хочуть спуститися на пляж, оскільки пляжні бари сприяють поширенню алкоголізму в курортному районі, розташованому на іспанському узбережжі Коста Бланка і, як наслідок, п’яним витівкам та бешкетам. Влада сподівається, що загоряючі будуть пити менше спиртного, т.к. не захочуть постійно підніматися готельним барам та спускатися назад на узбережжя.

«Приструнити» і перевиховати туристів з Веліобританії, які приїжджають на іспанські курорти за розгульним відпочинком, місцева влада намагається за допомогою інших обмежувальних заходів. Наприклад, раніше було введено заборону куріння відразу на 28 пляжах таких островів, як Майорка, Ібіца та Менорка. Це рішення покликане заохотити здоровіший спосіб життя серед місцевих мешканців та туристів, пояснили чиновники.

Наведемо список місць, де введено заборону куріння:

Ібіца

  1. Плайя-де-Санта-Еулалія-де-Ріо
  2. Плайя-де-Таламанка

Менорка

  1. Бініссафулер
  2. Плайя-Гран
  3. Сан-Жоан
  4. Са Платгета
  5. Санта Понса
  6. Кала-Естансія
  7. Кала-Сан-Вісенк
  8. Кало-де-Моро

Ці місця стали частиною забороненої зони куріння на цих островах. Туристам та місцевим жителям доведеться справлятися зі своїми бажаннями курити та пристосуватися до нових правил на пляжах та інших громадських місцях.

Довідка: Оріуела Коста – популярний курорт на південному узбережжі Іспанії в провінції Аліканте, який приваблює безліч туристів своїми середземноморськими пляжами, сонячним кліматом та різноманітністю розваг. Оріуела Коста відома своїми красивою піщаною береговою смугою, привабливими набережними та багатим вибором кафе, ресторанів та магазинів. Цей регіон користується особливою популярністю серед відпочиваючих із різних країн, включаючи Велику Британію, Німеччину, а до введення санкцій – і Росії. Поруч з Оріуела Коста знаходяться такі курорти, як Торревьеха, Кабо Роіг, Пунта Пріма.

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