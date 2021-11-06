Популярний курорт завмер в очікуванні потужного землетрусу в 6 балів

Потужний землетрус магнітудою 6.0 балів може статися на популярному іспанському курорті Ла-Пальма, оскільки виверження вулкана на острові починає сповільнюватись. Вулкан на Канарському острові тримає в страху місцевих і водночас спровокував короткочасний туризм, відколи він став вивергатися. Про це повідомив Daily Express із посиланням на експертів-вулканологів.

Вулкан Кумбре-В’єха може спричинити землетрус магнітудою понад 6.0, оскільки вперше з 19 вересня – дати початку активності вулкану, вчені побачили ознаки того, що виверження може закінчитися. Так, Кармен Лопес, прес-секретар наукового комітету з надзвичайних ситуацій Pevolca, заявила, що скорочення викидів діоксиду сірки та почастішання землетрусів можуть сигналізувати про закінчення хаосу. Наприклад, 3 листопада на курортному острові стався третій землетрус магнітудою 5.0, тоді як в інших районах рівень якості повітря був дуже несприятливим.

Як зазначила Лопес, тепер наприкінці тунелю вулканічної драми, яка зруйнувала понад 1000 будинків, нарешті з’явилося світло. “Є хороші ознаки, але слід дочекатися зменшення сили і частоти цих землетрусів”, – уточнила вона. У той же час очікуваний катаклізм буде дуже небезпечним. Він може спричинити зсуви та структурні ушкодження курортного острова Ла-Пальми.

Тим часом аеропорт острова відновив свою роботу, і очікується, що покращення погодних умов призведе до розсіювання газів та частинок в атмосфері. Представник Aena, адміністрації аеропорту, повідомив, що аеропорти відкриті, але туристам рекомендовано перевіряти статус свого рейсу, щоб уникнути неприємного сюрпризу після прибуття у пункт відправлення у вигляді скасування рейсу.

Землетрус, який стався в середу, відчувався на Канарських островах, а ударні хвилі – навіть на Тенеріфе та на Гомері – одному з найменших островів іспанського архіпелагу. Потоки вулканічної лави на острові призвели до руйнування 1443 будівель, у тому числі понад 1000 житлових будинків. Багато ферм втратили весь свій урожай, а виноградники та дерева авокадо також були повністю знищені.

Мешканцям рекомендовано носити захисні маски на вулиці, оскільки якість повітря досі залишається дуже несприятливою. Незважаючи на руйнування, острів забитий туристами, які бажають на власні очі побачити міць природної стихії, вільних місць у готелях немає. Очевидно, вони прийняли запрошення міністра туризму Іспанії Рейєс Марото, яка ще у жовтні закликала всіх помилуватися виверженням вулкана, адже воно нагадує чудове шоу (подробиці тут). Тепер мандрівники заповнили церкву в Ель-Пасо, яка тепер вважається найкращим місцем для спостереження за виверженням вулкана. «Ми вдячні, що сюди приїжджає багато туристів. Ми звернулися за підтримкою, і це те, що потрібно для вирішення деяких проблем, які ми маємо на острові», – заявила Мігель Моркуенде, технічний директор центру із запобігання ризику виверження вулканів.

Однак із цим не згодні жителі іспанського острова, повідомила газета El País. Так, деякі з них, чиї будинки опинилися під купою попелу, розкритикували туристів, адже через їхній наплив не вдається орендувати будинок для постійного проживання.