Над 48 пляжами в Іспанії вивісили чорні прапори, туристи шоковані

Відразу 48 іспанських пляжів, які користуються популярністю серед туристів, були відзначені чорними прапорами – знаками, що попереджають про небезпеку. Новий жах для відпочиваючих у цих локаціях пояснюється серйозними проблемами з екологією, що погано впливають на здоров’я відпочиваючих. Про розливи токсичних хімікатів, наявність собачого посліду та проблеми, що стали основою цієї тривожної оповіщення, повідомило джерело порталу Daily Mail.

Наприклад, пляж на півночі Іспанії, відомий як Кальсоа, був визнаний «найгіршим собачим пляжем у країні» — господарі не прибирають екскрементів за вихованцями. За місцевими ЗМІ, деякі його називають навіть «пісочницею для собак». Перелічимо ще кілька, які потрапили в антирейтинг: Плайя-дель-Ареналь у Валенсії, Ла-Еррадура в Коста-дель-Соль, пляжі Хавея та ін.

До інших територій, на які екологічна група «Екологи в дії» обрушилися критикою в огляді, відносяться ділянки узбережжя в Малазі, а також деякі на Канарських островах, Каталонії, Балеарських островах та в Еускаді. Експерти звинуватили у бездіяльності місцеву владу, відповідальну за берегові лінії. Ці звинувачення стали результатом поганого управління та забруднення іспанського узбережжя, вважають укладачі звіту.

Серед 48 згаданих пляжів, 12 з них були відзначені як найбільш небезпечні для відвідування через розливи хімікатів та проблеми з санітарними умовами та очищенням. Ще 6 пляжів відзначилися хімічним, світловим чи шумовим забрудненням. Крім того, уточнювалося, що у чергу на вивішування чорних прапорів екологи помістили 48 наступних іспанських пляжів.

Надання статусу «Чорного прапора» іспанським прибережним територіям вказує на потенційні загрози, з якими стикаються туристи. Шкода, яку забруднені пляжі, може мати кілька аспектів: