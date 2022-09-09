Іспанські археологи виявили найбільшу кам’яну скульптуру пеніса

Овальна кам’яна скульптура статевого члена, нещодавно виявлена ​​на давньоримській ділянці в Іспанії, завдовжки близько 46 сантиметрів є найбільшою римською скульптурою фалосу з коли-небудь виявлених, повідомляє Science Alert. На думку експертів, різьблені геніталії могли бути виставлені напоказ, щоб відігнати невдачу.

Археологи виявили довгий скульптурний об’єкт в Ель-Хігероні, неподалік міста Нуева-Картеха в регіоні Кордова в Іспанії. Історичний музей Нуева Картейя, який керував розкопками, поділився знахідкою у пості на Facebook.

Ель-Ігерон походить від 4 століття до нашої ери. і спочатку був іберійським поселенням, перш ніж був захоплений і збудований римлянами, які завоювали регіон у 206 р. до н.е. Дослідники підозрюють, що приваблива робота була вирізана в камені, який колись гордо виставлявся біля вежі, побудованої римлянами.

Фалоси були важливим символом давньоримської культури; їх часто використовували, щоб відвернути невдачу чи підвищити мужність. В результаті різьблені фалоси часто зустрічаються на давньоримських пам’ятниках.

Тим не менш, нещодавно виявлений фалос викликав здивування у дослідників через його розмір вище середнього. “Цей фалос надзвичайно великий”, – сказав іспанському виданню “El Pais” Андрес Ролдан Діас, археолог з Університету Естремадура в Іспанії та директор Історичного музею Нуева Картейя.

Фалоси часто носили як підвіски або прикраси в спробі підвищити мужність і плодючість. У червні металошукачі у Великій Британії виявили срібну підвіску у вигляді пеніса, яка є особливо цінним зразком цих еротичних амулетів і, можливо, належала багатому власнику.

Неясно, скільки саме фалосів було знайдено досі в регіонах, колись колонізованих Римською імперією, але тільки у Великій Британії було знайдено не менше 92 екземплярів різьблених геніталій.

Однак не завжди ці фалічні образи створювалися з добрими намірами. У травні дослідники в римському форті біля стіни Адріана у Великій Британії виявили кам’яну плиту, прикрашену графіті пенісів у поєднанні з явною образою, яку, як вважають, вигравірували солдати, щоб збентежити свого товариша зі зброї.

Різьблення з Ель-Хігерона – не єдина чудова знахідка, знайдена там. Дослідники раніше виявили, що римські зміцнення цього місця — башта фалоса і стіна по периметру завтовшки 1,8 м — були збудовані над існуючими іберійськими спорудами, що є незвичайним.

“Ця незвичайна будівельна діяльність в Ель-Хігероні у поєднанні з потенційно рекордним фалосом підкреслює набагато складнішу історію, ніж ми очікували від цих археологічних пам’яток”, – сказав Діас El Pais.