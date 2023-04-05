Експерти назвали найдоступніші пляжі Європи

Настає час відпусток, але мрії про море “забуваються” через зростаючі ціни на готелі. Експерти з подорожей з Bounce провели масштабне дослідження та виявили найдоступніші місця для бюджетного пляжного відпочинку в Європі.

Лідером рейтингу став Бенідорм – популярне курортне місто на східному узбережжі Іспанії. Середня вартість проживання біля Середземного моря становить не більше 150 доларів за ніч, а обід у місцевому ресторані – близько 12 доларів.

“Приголомшливі краєвиди як на нове, так і на старе місто. Дуже хороші кафе та бари, де можна перекусити”, – написав один задоволений турист на TripAdvisor.

На другому місці опинився ще один середземний регіон Іспанії. Валенсія – сонячне портове місто та батьківщина паельї.

На вечерю у місцевому кафе у вас піде не більше ніж 13 доларів. При цьому середня вартість готелю трохи вища, ніж у Бенідормі — 160 доларів за ніч.

Третю позицію зайняло португальське місто Порту, відоме своїми смачними винами та мальовничими краєвидами. Прохолодніша погода компенсується гарячими пропозиціями.

Ціни як у Бенідормі: обід у дешевому ресторані коштує менше 12 доларів, а середня вартість проживання в готелі – лише 150 доларів.

До четвірки лідерів увійшла улюблена серед туристів Туреччина. Популярний серед наших відпочиваючих Бодрум пропонує доступний all inclusive та чисті пляжі. Якщо зголоднієте під час прогулянки містом, то вистачить і 5 доларів на перекус.

Повний рейтинг найдоступніших місць для відпочинку в Європі виглядає так:

1. Бенідорм, Іспанія;

2. Валенсія, Іспанія;

3. Порту, Португалія;

4. Бодрум, Туреччина;

5. Афіни, Греція;

6. Фару, Португалія;

7. Аліканте, Іспанія;

8. Барселона, Іспанія;

9. Лісабон, Португалія;

10. Корфу, Греція.