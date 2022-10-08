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ІндонезіяТуризм

Улюблений туристами екзотичний острів Балі виявився завалений горами сміття

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Улюблений туристами екзотичний острів Балі виявився завалений горами сміття

“Казковий острів” перевантажений туристами, і, як наслідок, завалений сміттям – на це поскаржилися в соцмережі Reddit туристи, які відповідають на питання, чому Балі вважається переоціненим місцем. Проблеми зі сміттям біля острова почалися не сьогодні — пляжі, засипані пластиком, фотографували ще 2021 року — але з того часу трохи змінилося — хіба що острів знову відкрився для туристів.

“Це жахливо. Ви плаваєте в океані і з кожним гребком натикаєтеся на поліетиленові пакети. Ви виходите на берег – там теж пластикове сміття», – обурюються туристи.

Другий привід для обурення – перевантаженість курорту, яка і є причиною утворення такої кількості мотлоху. «Острів просто не розрахований на таку велику кількість трафіку на дорогах і натовпи туристів. Багато улюблених відпочивальників зараз переповнені людьми, торговими точками і ресторанчиками, які обов’язково смітять. Почнемо з пляжу Танах-Лот, куди на заході сонця їдуть сотнями — таке почуття, що тут зібралися всі туристи острова», — скаржаться користувачі. «Всі вважають, що вони моделі і роблять селфі на кожному кроці – просто нічого не розглянути!» – Додають інші.

Втім, деякі користувачі запевнили, що Балі треба просто «вміти готувати» – і зокрема, їхати від популярних та засмічених місць. Якось я поїхав на Балі. Але я не став юрмитися біля популярних місць, я орендував байк і поїхав до одиночної подорожі. То справді був незабутній досвід. І до речі бюджетний», – пише один із туристів.

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