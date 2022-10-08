Улюблений туристами екзотичний острів Балі виявився завалений горами сміття

“Казковий острів” перевантажений туристами, і, як наслідок, завалений сміттям – на це поскаржилися в соцмережі Reddit туристи, які відповідають на питання, чому Балі вважається переоціненим місцем. Проблеми зі сміттям біля острова почалися не сьогодні — пляжі, засипані пластиком, фотографували ще 2021 року — але з того часу трохи змінилося — хіба що острів знову відкрився для туристів.

“Це жахливо. Ви плаваєте в океані і з кожним гребком натикаєтеся на поліетиленові пакети. Ви виходите на берег – там теж пластикове сміття», – обурюються туристи.

Другий привід для обурення – перевантаженість курорту, яка і є причиною утворення такої кількості мотлоху. «Острів просто не розрахований на таку велику кількість трафіку на дорогах і натовпи туристів. Багато улюблених відпочивальників зараз переповнені людьми, торговими точками і ресторанчиками, які обов’язково смітять. Почнемо з пляжу Танах-Лот, куди на заході сонця їдуть сотнями — таке почуття, що тут зібралися всі туристи острова», — скаржаться користувачі. «Всі вважають, що вони моделі і роблять селфі на кожному кроці – просто нічого не розглянути!» – Додають інші.

Втім, деякі користувачі запевнили, що Балі треба просто «вміти готувати» – і зокрема, їхати від популярних та засмічених місць. Якось я поїхав на Балі. Але я не став юрмитися біля популярних місць, я орендував байк і поїхав до одиночної подорожі. То справді був незабутній досвід. І до речі бюджетний», – пише один із туристів.