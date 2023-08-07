Всі розділи
ГоловнаІндонезіяТурист почав битися у конвульсіях і ледь не помер на острові Балі,...
ІндонезіяТуризм

Турист почав битися у конвульсіях і ледь не помер на острові Балі, після випитого місцевого алкоголю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист почав битися у конвульсіях і ледь не помер на острові Балі, після випитого місцевого алкоголю

Туристів вкотре попередили про небезпеку вживання спиртних напоїв на Балі після того, як чоловік із Нової Зеландії випив контрафактного алкоголю у популярному закладі на острові та отруївся метанолом. Він бився в конвульсіях у туалеті і мало не помер.

Турист із Нової Зеландії проводив ніч зі своєю дівчиною та друзями у, здавалося б, солідному закладі на Балі, коли його здоров’я різко погіршилося. У нього були серйозні симптоми, включаючи утруднене дихання, безладність мови та судоми.

Потерпілий звернувся за допомогою до адвоката Коліна Ахерна, який ідентифікував це як випадок отруєння метанолом.

Колін Ахерн допоміг туристові покращити стан, наприклад, запропонувавши вживання етанолу. Він пояснив, що вживання безмитних спиртних напоїв вважається найкращим варіантом, оскільки вони можуть протидіяти впливу метанолу. Стан туриста з того часу покращився, і, схоже, отруєння метанолом не призвело до тривалих наслідків.

Однак отруєння метанолом залишається серйозною проблемою на Балі вже протягом багатьох років. Туристи регулярно отруюються, а деякі трагічно гинуть. За статистикою, контрафактний алкоголь убиває сотні індонезійців щороку.

Метанол є звичайним побічним продуктом дистиляції, але економія при контрафактному виробництві може призвести до того, що шкідлива хімічна речовина залишиться в алкогольних напоях. Тим часом, 30 мл метанолу достатньо, щоб засліпити людину, а від 60 до 90 мл можуть вбити жертву середнього зросту без належного лікування.

«Податок на справжній, законно ввезений алкоголь на Балі просто величезний. Тому несумлінні люди часто продають копії відомої продукції на основі араку з ароматизаторами, щоб спробувати зробити смак подібним до того, що ви п’єте», – пояснив Колін Ахерн.

Проблема ще й у тому, що туристи часто неправильно трактують свої симптоми, списуючи їх на «балійський живіт» – шлунково-кишкове захворювання, спричинене вірусами у воді. Отруєння метанолом може виявлятися різними симптомами в залежності від ступеня впливу та кількості спожитого метанолу. Зазвичай вони включають нудоту, блювання, біль у животі, запаморочення, сплутаність свідомості та головний біль.

У міру прогресування отруєння у людей можуть виникати нечіткість або втрата зору, прискорене дихання, сонливість, невиразна мова, судоми, а у важких випадках навіть кома. Враховуючи потенційно небезпечний для життя характер отруєння метанолом, потрібна негайна медична допомога.

Цього року розмови про отруєння метанолом на Балі відновилися після трагічної смерті Чарлі Джона Бредлі, 28-річного агента нерухомості з Сіднея. Туриста знайшли мертвим на дорозі біля клініки в північній частині Кути, на півдні Балі, через кілька годин після того, як залишив Finns Beach Club. Його сім’я вважає, що причиною смерті могли стати контрафактні напої.

Сестра загиблого – Бет Бредлі – розповіла Daily Mail Australia: «Чарлі не п’є пиво – він звикнув до міцних напоїв. На Балі багато отруєнь метанолом. Здається, бари самі роблять алкоголь, щоб заощадити гроші».

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В ОАЕ ведмідь втік з багажного відсіку, викликав затримку рейсу і невдоволення пасажирів літака

Ірак
Ведмідь, який втік із ящика у вантажному відсіку іракського...

Російські туристи збиралися винести з готелю в Туреччині 35 кг їжі, шампунів та рушників

Готелі
Турецькі ЗМІ публікують відео, в якому співробітники п'ятизіркового готелю...

Експерти назвали 10 самих “інстаграмних” готелів світу

Готелі
Якщо вам важлива естетика і ви любите публікувати все...

Товстий турист застряг у кріслі літака на три години і був витягнутий підйомником

Велика Британія
Товстий пасажир британської авіакомпанії British Airways, який летів з...

Персонал шокований: російська туристка в 5-зірковому готелі Туреччини набила пакети рушниками, їжею та чаєм, намагаючись все поцупити

LifeStyle
Співробітники п'ятизіркового готелю в курортній Анталії спіймали російську туристку,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму