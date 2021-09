По меньшей мере 40 человек погибли в результате пожара в индонезийской тюрьме (ВИДЕО)

По сообщению DPA, в тюрьме недалеко от столицы Индонезии Джакарты вспыхнул пожар, в результате которого пострадали многие.

В настоящее время неизвестно, что стало причиной пожара в тюрьме Тангеранг, примерно в 20 км от Джакарты.

BREAKING 🚨 A massive fire at a prison in Western Java, Indonesia has killed at least 41 inmates and injured 39 others pic.twitter.com/JH14fbvwRj

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 8, 2021