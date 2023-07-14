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ІндонезіяТуризм

Популярна у туристів країна обкладе їх податком

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Ще одна популярна у туристів країна планує оподаткувати всіх в’їзних туристів. Йдеться про Індонезію: як повідомляє видання Jakarta Post, «райський острів» Балі з наступного року запровадить податок на іноземних туристів у розмірі 150 000 рупій ($10 або трохи більше 365 грн. за поточним курсом). Ціль — зберегти культуру острова, заявили офіційні особи.

Сплата збору за іноземних туристів здійснюватиметься лише один раз під час їхнього візиту на Балі», — заявив місцевим законодавцям губернатор І Ваян Костер. Він також додав, що збір має оплачуватись в електронному вигляді та застосовуватиметься до іноземних туристів, які в’їжджають на Балі з-за кордону або з інших частин Індонезії.

При цьому влада острова вважає, що така сума не відлякає туристів: влада не вірить, що цифри статистики після введення податку хоч трохи впадуть. Що ж до конкретного застосування коштів, то, як заявив пан Костер, «це не проблема». «Ми будемо використовувати податок для збереження навколишнього середовища та культури, а також побудуємо якіснішу інфраструктуру, тому подорож на Балі буде більш комфортною та безпечною», — запевнив губернатор «райського острова».

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