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ІндонезіяТуризм

На острові Балі туристам тепер доводиться молитися перед походом у гори

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Балі туристам тепер доводиться молитися перед походом у гори

На індонезійському острові Балі вигадали незвичайний спосіб обходу заборони на сходження туристів у гори. Місцеві гіди не захотіли втрачати прибутковий бізнес і виявили кмітливість, пишуть місцеві ЗМІ.

Тепер іноземцям, які бажають піднятися на священну гору, перед походом видають національний балійський одяг і відправляють у храм на молитву. При цьому компанії, що приймають, не приховують свої дії, називаючи їх вимушеним заходом. Де-факто жодних порушень немає, оскільки сходження дозволено з релігійною метою. Місцева влада на це поки що ніяк не відреагувала.

Нагадаємо, губернатор курорту Ваян Костер ще навесні випустив циркуляр із переліком табу та обов’язків для туристів, які відпочивають на Балі. До них увійшла і заборона на відвідування священних місць, таких як популярні у мандрівників гори Абанг, Агунг, Батур та інші. При цьому порушникам загрожують штрафи, депортація та навіть позбавлення волі.

Влада пішла на такий крок через систематичний прояв неповаги іноземних гостей до балійської культури, звичаїв та традицій.

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