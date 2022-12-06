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ІндонезіяТуризм

На індонезійських островах Балі і Ява стався сильний землетрус

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На індонезійських островах Балі і Ява стався сильний землетрус

Землетрус магнітудою 6,2 стався сьогодні на островах Ява і Балі в Індонезії, повідомляє Reuters з посиланням на місцеве геофізичне агентство.

Землетрус був зареєстрований біля південного узбережжя провінції Східна Ява, в 305 км на південний захід від Денпаси на Балі, а епіцентр залягав на глибині 10 км, повідомляє агентство.

Повідомлень про цунамі немає.

За словами місцевих жителів, які опублікували інформацію в соціальних мережах, влада перевіряє, чи землетрус завдав шкоди провінції Східна Ява і на острові Балі, де землетрус сильно відчувався і налякав туристів.

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