На Балі розпочали полювання на росіян

На популярному острові в соцмережах почалося справжнісіньке полювання на росіян – «зимівників» і «релокантів», які намагаються заробити на життя. Йдеться про Балі. Надавати послуги без оформлення необхідних документів на «райському острові» суворо заборонено, чим користуються мисливці, відловлюючи росіян.

Як повідомляє видання «База», «санітари лісу» з’явилися у соцмережах, де більшість росіян і рекламують свої послуги. У соцмережі «Інстаграм» вони створили спеціальний обліковий запис, який займається тим, що відстежує в соцмережі росіян, які надають послуги без оформлення необхідних документів. «У приціл» потрапляють тату-майстри, фотографи, гіди, тренери, різноманітні «інфоцигани», які продають курси просвітління тощо.

Автори облікового запису, по-перше, діляться профілями таких нелегалів – ще раз нагадаємо, на Балі бізнес без дозволів суворо заборонено, ризиковано навіть шукати, кому перездати житло – це можуть вважати роботою рекламного агента. Крім того, мисливці звертаються до влади з вимогою депортувати нелегалів.

Свої цілі вони просто пояснюють — хочуть допомогти місцевому бізнесу. Але росіяни зскаржаться, що акцент зроблено саме громадянах з РФ.

Нагадаємо, що в іншому «тропічному раю», у Таїланді вже почали заарештовувати російських релокантів, які намагаються вижити шляхом нелегального доробку — і першим постраждав нелегал-екскурсовод. Видання, посилаючись на туристичну поліцію Пхукету, заявило, що якогось 29-річного М. заарештували на вулиці Soi Romanee в історичному центрі Пхукет-Тауна, коли проводив там екскурсію для групи з 11 російських туристів. Гід встиг звозити своїх клієнтів до Великого Будди, до неназваного слоновника, а також до храму Wat Chalong. Завершення програми, а ним було Старе місто, туристи так і не дочекалися через арешт гіда.