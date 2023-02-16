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ІндонезіяТуризм

На Балі обмежать доступ до відомої визначної пам’ятки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Балі обмежать доступ до відомої визначної пам'ятки

Як повідомляє Express, влада Індонезії планує обмежити кількість туристів, які відвідують священну гору Батур.

Губернатор острова Балі Вайан Костер заявив, що туристи більше не зможуть вільно підніматися на гору. З такою ініціативою виступили місцеві релігійні лідери та мешканці острова. Вони незадоволені тим, що туристи вільно відвідують священну гору, багато хто піднімається туди на мотоциклах. “Це неприпустимо”, – заявив губернатор.

Самі балійці, на відміну від іноземних туристів, відвідуючи такі місця, дотримуються спеціальних ритуалів.

Гора Батур — вулкан, що діє, сходження на який займає близько двох годин. Вона вважається місцем проживання бога Брахми. Зараз на її схилах відкрито кілька ресторанів та оглядових майданчиків.

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