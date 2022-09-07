Іноземний турпотік до Індонезії в липні показав рекордне зростання з 2019 року

Згідно з новими офіційними даними, в липні Індонезію відвідало близько 477 000 іноземних туристів. Це найбільший місячний показник відколи COVID-19 практично знищив світову туристичну індустрію.

Глава статистичного управління Індонезії Марго Ювоно так прокоментувала рекордні показники турпотоку в країну: «Це хороша новина, тому що ці туристи забезпечують мультиплікативний ефект для економіки. Результати справді найвищі з лютого 2020 року, до того ж вони на 38 відсотків більші, ніж попереднього місяця. Однак вони все ще набагато нижчі від рівня, що існував до пандемії».

За перші сім місяців 2022 року в Індонезії було зареєстровано 1,22 мільйона іноземних відвідувачів, порівняно з 79 500 за той же період 2021 року, коли було запроваджено широкі обмеження на поїздки.

У період із січня по липень у 2018 та 2019 роках, що передували пандемії, Індонезія прийняла близько 7 мільйонів іноземних відвідувачів.