Бойовики захопили літак з пілотом та пасажирами в Індонезії

Літак із пілотом із Нової Зеландії та п’ятьма пасажирами на борту взяті в заручники бойовиками в індонезійській провінції Західне Папуа. Про це новозеландський прем’єр-міністр Кріс Хіпкінс повідомив в ефірі радіостанції Radio New Zealand.

За словами прем’єр-міністра, співробітники посольства Нової Зеландії наразі активно займаються цією ситуацією.

“Вони ще не надали нам повної інформації про те, що сталося, і про те, що вони роблять для вирішення ситуації, але ми знаємо, що робота над цією справою ведеться”, – розповів Хіпкінс в ефірі радіостанції.

Відповідальність за те, що сталося, вже взяло військове крило сепаратистської організації “Рух за вільний Папуа”, яке в Індонезії вважається терористичною структурою. Вони наголосили, що пілота вб’ють, якщо уряд Індонезії не визнає незалежності регіону.

Про долю взятих у заручники пасажирів на даний момент нічого не відомо.