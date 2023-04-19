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ІндіяТуризм

В Індії туристка зняла на відео збоченця та посадила його до в’язниці

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індії туристка зняла на відео збоченця та посадила його до в'язниці

Жителя Індії звинувачують у непристойній поведінці: туристка з Південної Кореї в туристичному місті Джодхпур розповіла, що чоловік переслідував її, а їхню “неприємну зустріч” вона зняла на відео, передає Free Press Journal.

Дівчина розповіла в соцмережах, що зазнала домагань з боку збоченця та опублікувала відео з доказами.

“Справа потрапила в поліцію і обвинувачений був упізнаний тільки після того, як передбачувана жертва харасмента сама виклала відео в мережу. Як тільки резонанс від ролика дійшов до індійського сегменту соцмереж, місцева поліція вжила заходів та заарештувала підозрюваного”, – повідомляє індійське видання.

Ресурс доповнює, що на відео можна помітити, що “чоловік у синій футболці та чорних шортах переслідує дівчину”, а потім “оголюється перед нею”.

“Туристка втекла від нього, голосно просячи допомоги, а чоловік радісно посміхнувся їй у спину”, – розповідає ЗМІ.

Глава Делійської комісії у справах жінок Сваті Малівал відреагувала на відео, яке встигло стати вірусним у мережі. Вона засудила шокуючий вчинок і заявила, що це вкрай огидно та ганебно. Чиновник закликала главу штату Раджастхан вжити найрішучіших дій.

“Щойно наткнулася на цю посаду корейської блогерки, яка розмістила відео про сексуальні домагання в Джодхпурі. Це вкрай огидно і ганебно.

Такі люди псують імідж нашої великої країни. Прошу Шрі @AshokGehlot51 (*прим: Ашок Гехлот — головний міністр Раджастхана) вжити найрішучіших заходів”, – написала у своєму пості індійська захисниця прав жінок.

Поки що справа перебуває на стадії слідства і невідомо, яке саме покарання загрожує “голому” чоловікові.

“Згідно з прийнятими у 2013 поправками до Кримінального кодексу Індії, “за сексуальне домагання на адресу жінок, скоєне в громадському місці, може загрожувати тюремне ув’язнення на строк від одного до трьох років, штраф або обидва заходи відразу”, – зазначають індійські ЗМІ.

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