В Індії туристка зняла на відео збоченця та посадила його до в’язниці

Жителя Індії звинувачують у непристойній поведінці: туристка з Південної Кореї в туристичному місті Джодхпур розповіла, що чоловік переслідував її, а їхню “неприємну зустріч” вона зняла на відео, передає Free Press Journal.

Дівчина розповіла в соцмережах, що зазнала домагань з боку збоченця та опублікувала відео з доказами.

“Справа потрапила в поліцію і обвинувачений був упізнаний тільки після того, як передбачувана жертва харасмента сама виклала відео в мережу. Як тільки резонанс від ролика дійшов до індійського сегменту соцмереж, місцева поліція вжила заходів та заарештувала підозрюваного”, – повідомляє індійське видання.

Ресурс доповнює, що на відео можна помітити, що “чоловік у синій футболці та чорних шортах переслідує дівчину”, а потім “оголюється перед нею”.

“Туристка втекла від нього, голосно просячи допомоги, а чоловік радісно посміхнувся їй у спину”, – розповідає ЗМІ.

Глава Делійської комісії у справах жінок Сваті Малівал відреагувала на відео, яке встигло стати вірусним у мережі. Вона засудила шокуючий вчинок і заявила, що це вкрай огидно та ганебно. Чиновник закликала главу штату Раджастхан вжити найрішучіших дій.

“Щойно наткнулася на цю посаду корейської блогерки, яка розмістила відео про сексуальні домагання в Джодхпурі. Це вкрай огидно і ганебно.

Just came across this video of a Korean vlogger who posted a video of her being sexually harassed in Jodhpur. This is extremely disgusting and shameful. People like these are spoiling the image of our great country. Am writing to Shri @AshokGehlot51 to take strongest action! pic.twitter.com/8vfjblcizx

— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) April 18, 2023