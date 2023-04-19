В Індії туристка зняла на відео збоченця та посадила його до в’язниці

Жителя Індії звинувачують у непристойній поведінці: туристка з Південної Кореї в туристичному місті Джодхпур розповіла, що чоловік переслідував її, а їхню “неприємну зустріч” вона зняла на відео, передає Free Press Journal.
Дівчина розповіла в соцмережах, що зазнала домагань з боку збоченця та опублікувала відео з доказами.
“Справа потрапила в поліцію і обвинувачений був упізнаний тільки після того, як передбачувана жертва харасмента сама виклала відео в мережу. Як тільки резонанс від ролика дійшов до індійського сегменту соцмереж, місцева поліція вжила заходів та заарештувала підозрюваного”, – повідомляє індійське видання.
Ресурс доповнює, що на відео можна помітити, що “чоловік у синій футболці та чорних шортах переслідує дівчину”, а потім “оголюється перед нею”.
“Туристка втекла від нього, голосно просячи допомоги, а чоловік радісно посміхнувся їй у спину”, – розповідає ЗМІ.
अतिथि सत्कार वाला राजस्थान!!
लेकिन जोधपुर में कोरिया की पर्यटक साथ छेङछाङ!!
एक विदेशी युवती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था कि जोधपुर में एक शख्स ने उसके साथ अश्लील हरकत की है। उसे गिरफ्तार कर लिया – डॉ अमृता दुहन, डीसीपी, जोधपुर पूर्व @CP_Jodhpur @ashokgehlot51 @PoliceRajasthan pic.twitter.com/WhXaPwi648
— Doonger Singh (@dsrajpurohit291) April 18, 2023
Глава Делійської комісії у справах жінок Сваті Малівал відреагувала на відео, яке встигло стати вірусним у мережі. Вона засудила шокуючий вчинок і заявила, що це вкрай огидно та ганебно. Чиновник закликала главу штату Раджастхан вжити найрішучіших дій.
“Щойно наткнулася на цю посаду корейської блогерки, яка розмістила відео про сексуальні домагання в Джодхпурі. Це вкрай огидно і ганебно.
Just came across this video of a Korean vlogger who posted a video of her being sexually harassed in Jodhpur. This is extremely disgusting and shameful. People like these are spoiling the image of our great country. Am writing to Shri @AshokGehlot51 to take strongest action! pic.twitter.com/8vfjblcizx
— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) April 18, 2023
Такі люди псують імідж нашої великої країни. Прошу Шрі @AshokGehlot51 (*прим: Ашок Гехлот — головний міністр Раджастхана) вжити найрішучіших заходів”, – написала у своєму пості індійська захисниця прав жінок.
Поки що справа перебуває на стадії слідства і невідомо, яке саме покарання загрожує “голому” чоловікові.
“Згідно з прийнятими у 2013 поправками до Кримінального кодексу Індії, “за сексуальне домагання на адресу жінок, скоєне в громадському місці, може загрожувати тюремне ув’язнення на строк від одного до трьох років, штраф або обидва заходи відразу”, – зазначають індійські ЗМІ.