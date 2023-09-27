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ІндіяТуризм

В Індії пасажир намагався вистрибнути з літака під час польоту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індії пасажир намагався вистрибнути з літака під час польоту

Пасажир індійської авіакомпанії IndiGo через депресію намагався відкрити аварійні двері літака і вистрибнути з нього, передає The New York Post.

За інформацією видання, інцидент стався в Індії на рейсі, який летів із Гувахаті до Агартали. Під час польоту 41-річний Бісваджит Дебнатх різко встав і попрямував відчиняти двері аварійного виходу.

Побачивши це, пасажири та члени екіпажу кинулися зупиняти його, але чоловік чинив опір. Попутники допомогли бортпровідникам утримувати його доти, доки літак благополучно не приземлився. Після прибуття на місце призначення індійця заарештувала поліція.

Виявилося, що Дебнатх тривалий час виборював депресію. Саме цим пояснюється шокуючий вчинок чоловіка. Його тепер звинувачують у створенні загрози пасажирам, яких на рейсі було понад 180 осіб, та нападі на членів екіпажу.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли пасажири робили аварійні ситуації. Раніше подібний інцидент стався на рейсі авіакомпанії Delta, що летів із Лос-Анджелеса до Сіетлу. Чоловік відчинив двері, коли повітряне судно вже вирулювало на злітно-посадкову смугу.

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