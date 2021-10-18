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ІНДІЯ

Раптові повені, зсуви та проливні дощі на півдні Індії. Кількість жертв збільшується

Євгеній Подольський

Число загиблих в результаті проливних дощів в штаті Керала на півдні Індії зросло до 24, десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляє Hindustan Times, потужні зливи, що обрушилися на індійський штат, спровокували раптові повені і зсуви.

Індійський метеорологічний департамент (IMD) випустив «жовте попередження» про можливе погіршення погоди в 11 округах.

Очікується, що на узбережжях Керали, Карнатаки і Лакшадвип до 23:30 можуть виникнути сильні припливи.

Прем’єр-міністр штату Керала Пінарайі Віджаян попередив про ймовірність продовження сильних гроз і вітрів в регіоні до 21 жовтня.

Національні сили реагування на стихійні лиха і індійська армія надають підтримку рятувальних робіт в двох найбільш постраждалих районах – Коттаямі і Ідуккі. Є побоювання, що число загиблих може зрости.

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