Раптові повені, зсуви та проливні дощі на півдні Індії. Кількість жертв збільшується

Число загиблих в результаті проливних дощів в штаті Керала на півдні Індії зросло до 24, десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляє Hindustan Times, потужні зливи, що обрушилися на індійський штат, спровокували раптові повені і зсуви.

Індійський метеорологічний департамент (IMD) випустив «жовте попередження» про можливе погіршення погоди в 11 округах.

Очікується, що на узбережжях Керали, Карнатаки і Лакшадвип до 23:30 можуть виникнути сильні припливи.

Прем’єр-міністр штату Керала Пінарайі Віджаян попередив про ймовірність продовження сильних гроз і вітрів в регіоні до 21 жовтня.

Національні сили реагування на стихійні лиха і індійська армія надають підтримку рятувальних робіт в двох найбільш постраждалих районах – Коттаямі і Ідуккі. Є побоювання, що число загиблих може зрости.