Внезапные наводнения, оползни и проливные дожди на юге Индии. Количество жертв растет

Число погибших в результате проливных дождей в штате Керала на юге Индии возросло до 24, десятки людей числятся пропавшими.

Как сообщает Hindustan Times, мощные ливни, обрушившиеся на индийский штат, спровоцировали внезапные наводнения и оползни.

Индийский метеорологический департамент (IMD) выпустил «желтое предупреждение» о возможном ухудшении погоды в 11 округах.

Ожидается, что на побережьях Кералы, Карнатаки и Лакшадвипа до 23:30 могут возникнуть сильные приливы.

Премьер-министр штата Керала Пинарайи Виджаян предупредил о вероятности продолжения сильных гроз и ветров в регионе до 21 октября.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия и индийская армия оказывают поддержку спасательным работам в двух наиболее пострадавших районах — Коттаяме и Идукки. Есть опасения, что число погибших может возрасти.