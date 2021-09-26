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ІНДІЯ

Масові евакуації, викорчувані дерева, підвісний транспорт. Циклон Гулаб обрушився на східне узбережжя Індії

Євгеній Подольський

У неділю тропічний циклон Гулаб обрушився на штати Орісса і Андхра-Прадеш на східному узбережжі Індії. Влада застерігає від штормів і злив. Понад 100 тисяч людей були евакуйовані із зон, що знаходяться під загрозою зникнення.

Як попереджала місцева влада, в найближчі дні очікуються вітри і дуже сильні зливи, які можуть навіть викликати повені в деяких регіонах.

Циклон вперше обрушився на узбережжя в штаті Андхра-Прадеш – вітер дув зі швидкістю 95 км на годину, щоб зрубати дерева. Близько 80 тисяч осіб були евакуйовані в безпечне місце. сім’ї, – повідомляє AFP. За даними місцевої влади, понад 20 тисяч осіб були евакуйовані в штаті Орісса. люди. Рятувальники вже відправлені в постраждалі райони, залізні дороги припинені, а людям велено залишатися вдома.

«Північний регіон Індійського океану все частіше піддається впливу циклонів, які вчені пов’язують з глобальним потеплінням», – пише AFP. У травні циклон Яас пройшов через Оріссу, в результаті чого загинуло 20 осіб і кілька тисяч залишилися без даху над головою. Збитки після стихійних лих оцінюються більш ніж в два мільярди доларів.

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