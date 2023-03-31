Зриває дахи та ламає дерева: На Грузію обрушився жахливий ураган

Популярний грузинський курорт Батумі опинився у владі моторошної природної стихії: потужний ураган обрушився на регіон Аджарія.

За повідомленнями грузинських ЗМІ, пориви вітру 28 березня сягали 60 кілометрів на годину. Місцеві жителі викладають лякаючі відео в соцмережах: через стихію на машини падають дерева, небом літають паркани, а з будинків зриває дахи.

Екстрені служби не справляються із наслідками стихії, рятувальникам надходять десятки викликів. Синоптики прогнозують, що шторм на морі триватиме ще кілька днів.

Кількість постраждалих уточнюється, а у ЗМІ з’явилося повідомлення із сусіднього міста з Батумі, також порушеного стихією.

“Допомога буде надана всім постраждалим. На місцях працюють і рятувальники, і комунальники. Спеціальна комісія підраховує збитки. Поетапно буде відновлено подачу електроенергії”, – цитує мерію Кобулеті.