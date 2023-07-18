Італія, Іспанія та Греція знемагають від спеки: Чому в Європі так спекотно і як довго це триватиме?

Південна та східна Європа очікує рекордних температур у зв’язку з настанням сильної спеки. Найближчими днями в Італії температура повітря може досягти 48°C, що може спричинити збільшення кількості смертей від спеки. У вівторок (11 липня) на околицях Мілана, де температура повітря досягла 40°C, впав і помер дорожній робітник.

У Хорватії, Франції, Греції, Іспанії та Туреччині температура повітря може досягти 40°C. Частково це пов’язано з Цербером, який рухається через континент із Сахари.

Чому в Європі так жарко?

Цього року у Європі встановилися екстремальні температури, оскільки на планеті спостерігається феномен Ель-Ніньо, а викиди парникових газів призводять до потепління клімату.

Але останні максимуми були посилені антициклоном, який отримав назву Цербер. Ця область високого тиску зародилася в Сахарі, а потім вирушила через північ Африки в Середземномор’ї.

Вважається, що назва цієї хвилі спеки – Цербер (на честь триголового пса зі лютими очима, який у грецькій міфології охороняє брама підземного світу) – вигадала Італійське метеорологічне суспільство. Але насправді спільнота до цієї назви не має жодного стосунку.

„Ця назва неофіційна, і ми її абсолютно не використовуємо“, – каже Лука Меркаллі, президент товариства, і додає, що вважає її дещо сенсаційною. Насправді назва була обрана італійським метеорологічним сайтом iLMeteo, що підтвердив WIRED Антоніо Сано, засновник iLMeteo.

Наскільки спекотно буде у Європі?

За даними Європейського космічного агентства (ESA), найближчими днями на італійських островах Сардинія та Сицилія може встановитися температура 48°C, що може стати “найспекотнішою температурою, яка коли-небудь зареєстрована в Європі”. Поточний рекорд було зафіксовано у 2021 році на Сицилії – там температура досягла 48,8 градусів за Цельсієм.

Рим, Болонья та Флоренція входять до числа 10 італійських міст, у яких нині діє „червоне попередження“ про екстремальну спеку.

Метеорологічна служба Іспанії повідомила, що в південно-східних районах Піренейського півострова, де також оголошено тривогу через екстремальну спеку, температура повітря може досягти 45°C. Температура ґрунту в деяких районах країни перевищила 60°C.

У Греції найближчими днями прогнозується спека до 44 ° C у деяких районах країни. На Акрополі в Афінах мають бути встановлені сонцезахисні козирки, а машини швидкої допомоги приведені в готовність у зв’язку з тим, що туристи непритомніють від спеки.

Влада заборонила відвідування заповідників і лісів, щоб знизити ризик виникнення лісових пожеж, а муніципалітети відкрили в громадських будівлях зони з кондиціонерами, щоб люди могли сховатися від спеки.

Температура на Кіпрі може піднятися до 42°C, у Чорногорії – до 41°C, а в Сербії та Румунії у понеділок може бути 39°C. У деяких районах Хорватії очікується 38 ° C; вчора пожежники насилу стримували лісову пожежу поблизу прибережного міста Шибеник.

У Франції до кінця тижня температура повітря може досягти 37°C.

У Празі (Чехія) у суботу температура повітря може досягти 36°C, що значно перевищує середню для цього часу року температуру 22°C.

Як довго триватиме Цербер?

За прогнозами, екстремальна теплова хвиля, спричинена Цербером, триватиме в Середземномор’ї близько двох тижнів.

Але на цьому погодні проблеми Європи не закінчаться. За даними Всесвітньої метеорологічної організації (СМО), цього місяця на континенті було зафіксовано найспекотніший тиждень за всю історію спостережень, а червень став найтеплішим за всю історію спостережень.

Агентство ООН попередило, що ймовірність того, що Ель-Ніньо збережеться до кінця року з помірною силою або вищою, становить 90%. Це глобальне погодне явище відбувається, коли води в Тихому океані стають набагато теплішими, ніж зазвичай. Воно може призвести до встановлення нового рекорду середньої температури, що призведе до посилення спеки та ураганів.

У нещодавній доповіді Greenpeace про вплив зміни клімату на погоду в Іспанії наголошується на необхідності скорочення викидів парникових газів в атмосферу. Найважливішою умовою для досягнення цієї мети є розвиток відновлюваних джерел енергії та зниження залежності від викопного палива.

Як убезпечити себе під час спеки у Європі?

Згідно з результатами нещодавно проведеного дослідження, літня спека в Європі призвела до загибелі 61 000 людей. Найбільше постраждали люди похилого віку, жінки та жителі середземноморських країн.

У зв’язку з тим, що цього літа починає бити рекорди по спеці, людям рекомендується дотримуватися питного режиму та уникати вживання кофеїну та алкоголю. Також слід уникати напруженої роботи у розпал дня.

Слід також ознайомитися з ознаками теплового удару. Симптоми включають сплутаність свідомості через недостатній приплив крові до мозку, почервоніння і сухість шкіри, відсутність потовиділення, а в крайніх випадках – відмова органів, судоми та напади.