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ІспаніяТуризм

Столи літали у повітрі: на улюблений туристами Іспанський курорт обрушився неймовірною силою ураган

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Столи літали у повітрі: на улюблений туристами Іспанський курорт обрушився неймовірною силою ураган

Раптовий ураган накрив улюблений курорт іноземних туристів в Іспанії — стихійне лихо налетіло на знамениту Марбелью прямо під час сонячної погоди, коли ніщо не віщувало лиха. Швидкість вітру, як запевняють, сягала 300 км/год.

У результаті торнадо, що прийшов з моря, виривав з коренем дерева, перевертав скутери і зносив все, що не закріплено. За словами очевидців, у повітрі літали столи та стільці з дорогих барів.

На щастя, розгул стихії обійшовся без жертв. За даними місцевих ЗМІ, одна людина отримала травми. Минув розгул стихії так само швидко, як і налетів. Наразі на курорті ліквідують наслідки.

Довідка: Марбелья вважається одним із найрозкішніших курортів Іспанії. Місто в провінції Малага, на знаменитому узбережжі Коста-дель-Соль вважається одним із найпопулярніших і найбагатших курортів ще з 50-х років минулого століття. Щоправда, слава його дещо «пікантна» – оскільки Іспанія не брала участі в договорах про екстрадицію злочинців, там «прижилися» російські олігархи, які отримали статки в 90-ті вельми незаконними методами. Втім, туристів більше приваблюють знамениті пляжі та чарівність «андалузького колориту».

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