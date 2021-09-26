Массовые эвакуации, выкорчеванные деревья, подвесной транспорт. Циклон Гулаб обрушился на восточное побережье Индии

В воскресенье тропический циклон Гулаб обрушился на штаты Орисса и Андхра-Прадеш на восточном побережье Индии. Власти предостерегают от штормов и ливней. Более 100 тысяч человек были эвакуированы из зон, находящихся под угрозой исчезновения.

Как предупреждали местные власти, в ближайшие дни ожидаются ветры и очень сильные ливни, которые могут даже вызвать наводнения в некоторых регионах.

Циклон впервые обрушился на побережье в штате Андхра-Прадеш — ветер дул со скоростью 95 км в час, чтобы срубить деревья. Около 80 тысяч человек были эвакуированы в безопасное место. семьи, — сообщает AFP. По данным местных властей, более 20 тысяч человек были эвакуированы в штате Орисса. люди. Спасатели уже отправлены в пострадавшие районы, железные дороги приостановлены, а людям велено оставаться дома.

«Северный регион Индийского океана все чаще подвергается воздействию циклонов, которые ученые связывают с глобальным потеплением», — пишет AFP. В мае циклон Яас прошел через Ориссу, в результате чего погибло 20 человек и несколько тысяч остались без крова. Убытки после стихийных бедствий оцениваются более чем в два миллиарда долларов.