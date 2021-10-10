Відвідувач Apple Store в Нью-Йорку зарізав охоронця, який вимагав надіти маску

Невідома особа завдала численних ножових поранень охоронцеві App Store в Нью-Йорку. Як повідомляє місцевий телеканал ABC з посиланням на поліцію, причиною нападу стала суперечка через носіння в магазині захисної маски.

Як повідомляє телеканал, інцидент стався у п’ятницю ввечері за місцевим часом. За попередніми даними, охоронець магазину біля входу повідомив підозрюваному про необхідність надіти захисну маску і отримав відмову. Після послідовних усних перепалок поліція зазначає, що чоловік, який увійшов, дістав «гострий предмет» і кілька разів вдарив ним охоронця. Потерпілого доставили до найближчої лікарні.

В даний час поліція шукає підозрюваного.

У Нью-Йорку з 13 вересня діє вимога пред’явлення довідки про вакцинацію при відвідуванні ресторанів, барів, тренажерних залів, розважальних закладів та громадських місць, де проводяться масові заходи. У магазини і торгові центри дозволяється вхід без пред’явлення відповідного сертифікату, а охоронці стежать за тим, щоб відвідувачі входили в захисній масці. Співробітники Управління транспорту міста Нью-Йорка дотримуються аналогічної політики, перевіряючи наявність масок у пасажирів метро, ​​автобусів і поїздів.