Чорний рекорд: у 2020 році в США було скоєно понад 21 500 вбивств

Згідно зі статистикою Федерального бюро розслідувань, в минулому році в США було скоєно понад 21 500 вбивств, що на 30 відсотків більше, ніж в 2019 році.

Кілька великих американських міст уже повідомили про такі тривожні звіти. Однак це перші офіційні дані, складені на основі інформації правоохоронних органів країни. Рівень убивств в Сполучених Штатах був рекордно високим з тих пір, як ФБР почало вести цю статистику в 1960-х роках.

У 2020 році, ознаменованого спалахом нової пандемії коронавируса, кількість вбивств збільшилася по всій території Сполучених Штатів, особливо з червня. Штат Луїзіана залишається на вершині похмурої статистики.

Кількість вбивств в країні знаходиться на найвищому рівні за чверть століття. Однак він все ще нижче піку 80-х років минулого століття. Близько трьох чвертей вбивств в Сполучених Штатах в минулому році (77 відсотків) були здійснені із застосуванням вогнепальної зброї. У минулому 2019 році ця частка становила 74%.

У минулому році в США було скоєно 6,5 вбивств на 100 000 чоловік. Офіційної статистики за цей рік в США поки немає. Однак наявні дані з американських міст не говорять про зменшення кількості вбивств, відзначає AFP з посиланням на БТА.