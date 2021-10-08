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Група експертів з США розкрила особистість серійного вбивці Зодіака (Фото)

Гліб Парфененко
Група експертів з США розкрила особистість серійного вбивці Зодіака (Фото)

За словами слідчих, Зодіак – це людина на ім’я Гері Френсіс Пост, художник, колишній співробітник ВПС США.

Група незалежних слідчих зі Сполучених Штатів заявила, що вони розкрили особу Зодіаку, серійного вбивці, який діяв у штаті Каліфорнія в 1960 -х роках. Про це повідомляє телеканал Fox News.

Експертна група “Case Breakers”, яка спеціалізується на розслідуванні нерозкритих злочинів, включає більше 40 колишніх слідчих та журналістів. На їхню думку, Зодіак – це людина на ім’я Гері Френсіс Пост, художник, колишній співробітник ВПС США. Він помер у 2018 році.

Група експертів з США розкрила особистість серійного вбивці Зодіака (Фото)
Гері Ф. Пост був названий сумнозвісним вбивцею Зодіаком журналом The Case Breakers, який розслідує нерозкриті справи. (Надано The Case Breakers)

Згідно The Case Breakers, деякі деталі вказують на те, що ця конкретна людина був Зодіаком. Зокрема, на фото Посту видно шрами на лобі – такі ж, як на скетчі Зодіаку. Крім того, в одному з зашифрованих повідомлень серійного вбивці, які він відправив в поліцію і газети, були «заховані» літери повного імені Посту. «Щоб розкрити ці шифровки, необхідно знати повне ім’я Гері», – сказала Джен Бухольц, колишній офіцер контррозвідки, що входить до групи ентузіастів-слідчих.

Група експертів з США розкрила особистість серійного вбивці Зодіака (Фото)
Малюнок вбивці Зодіака порівнюють з Гері Постом, зокрема, шрами на лобі на обох зображеннях. (The Case Breakers)

Учасники цього об’єднання також стверджують, що жертвами Гері Поста стали шість чоловік. Однак правоохоронні органи США могли зв’язати Зодіака тільки з п’ятьма смертельними випадками (сам маніяк стверджував, що вбив 37 осіб). Шоста передбачувана жертва – 18-річна Чері Джо Бейтс. Вона була вбита в 1966 році, а рік по тому влада отримала рукописний лист, з якого слідство дійшло висновку, що вбивцею міг бути Зодіак. У 2016 році слідчі отримали ще один лист, на цей раз роздрукований. Його автор зізнався, що відправив попереднє повідомлення в жарт і не був серійним вбивцею. Після цього смерть дівчини більше не асоціювалася з Зодіаком; її вбивство залишається нерозкритим.

Як повідомляє The Case Breakers, на зв’язок між Постом і вбивством Бейтс вказує, по-перше, той факт, що передбачуваний вбивця пройшов медичне обстеження в лікарні недалеко від місця смерті дівчини. По-друге, на місці злочину були виявлені забруднений фарбою наручний годинник, а Пост працював маляром. По-третє, відбиток черевика на місці злочину нагадує ті, що залишив Зодіак під час попередніх вбивств.

Чері Джо Бейтс (поліцейське управління Ріверсайда)
Чері Джо Бейтс (поліцейське управління Ріверсайда)

Зодіак – це псевдонім серійного вбивці, особистість якого ще офіційно не встановлена. Його жертвами стали як мінімум п’ять чоловік в Каліфорнії в період з 1968 по 1969 рік. Під час атак Зодіак застосував холодну і вогнепальну зброя. Вбивця відомий криптограмами, які він відправляв в місцеві газети, стверджуючи, що в зашифрованих повідомленнях міститься інформація про нього.

У 2007 році був випущений фільм «Зодіак» режисера Девіда Фінчера, присвячений цій справі.

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