Група експертів з США розкрила особистість серійного вбивці Зодіака (Фото)

За словами слідчих, Зодіак – це людина на ім’я Гері Френсіс Пост, художник, колишній співробітник ВПС США.

Група незалежних слідчих зі Сполучених Штатів заявила, що вони розкрили особу Зодіаку, серійного вбивці, який діяв у штаті Каліфорнія в 1960 -х роках. Про це повідомляє телеканал Fox News.

Експертна група “Case Breakers”, яка спеціалізується на розслідуванні нерозкритих злочинів, включає більше 40 колишніх слідчих та журналістів. На їхню думку, Зодіак – це людина на ім’я Гері Френсіс Пост, художник, колишній співробітник ВПС США. Він помер у 2018 році.

Згідно The Case Breakers, деякі деталі вказують на те, що ця конкретна людина був Зодіаком. Зокрема, на фото Посту видно шрами на лобі – такі ж, як на скетчі Зодіаку. Крім того, в одному з зашифрованих повідомлень серійного вбивці, які він відправив в поліцію і газети, були «заховані» літери повного імені Посту. «Щоб розкрити ці шифровки, необхідно знати повне ім’я Гері», – сказала Джен Бухольц, колишній офіцер контррозвідки, що входить до групи ентузіастів-слідчих.

Учасники цього об’єднання також стверджують, що жертвами Гері Поста стали шість чоловік. Однак правоохоронні органи США могли зв’язати Зодіака тільки з п’ятьма смертельними випадками (сам маніяк стверджував, що вбив 37 осіб). Шоста передбачувана жертва – 18-річна Чері Джо Бейтс. Вона була вбита в 1966 році, а рік по тому влада отримала рукописний лист, з якого слідство дійшло висновку, що вбивцею міг бути Зодіак. У 2016 році слідчі отримали ще один лист, на цей раз роздрукований. Його автор зізнався, що відправив попереднє повідомлення в жарт і не був серійним вбивцею. Після цього смерть дівчини більше не асоціювалася з Зодіаком; її вбивство залишається нерозкритим.

Як повідомляє The Case Breakers, на зв’язок між Постом і вбивством Бейтс вказує, по-перше, той факт, що передбачуваний вбивця пройшов медичне обстеження в лікарні недалеко від місця смерті дівчини. По-друге, на місці злочину були виявлені забруднений фарбою наручний годинник, а Пост працював маляром. По-третє, відбиток черевика на місці злочину нагадує ті, що залишив Зодіак під час попередніх вбивств.

Зодіак – це псевдонім серійного вбивці, особистість якого ще офіційно не встановлена. Його жертвами стали як мінімум п’ять чоловік в Каліфорнії в період з 1968 по 1969 рік. Під час атак Зодіак застосував холодну і вогнепальну зброя. Вбивця відомий криптограмами, які він відправляв в місцеві газети, стверджуючи, що в зашифрованих повідомленнях міститься інформація про нього.

У 2007 році був випущений фільм «Зодіак» режисера Девіда Фінчера, присвячений цій справі.