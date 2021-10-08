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Індія відкриває свої кордони для українців

Євгеній Подольський

MВД Індії видаватиме туристичні візи прибуваючим в країну чартерними рейсами починаючи з 15 жовтня 2021 року. Туристи, які в’їжджають рейсами, відмінними від чартерних, зможуть відвідати країну з 15 листопада 2021 року. У 2020 році всі раніше видані іноземцям туристичні візи були припинені через пандемію.

«Всі належні протоколи і норми, що стосуються COVID-19, повинні дотримуватися іноземними туристами, перевізниками, які завдають їх в Індію, і всіма іншими зацікавленими сторонами в аеропортах», – додали в МВС Індії.

За даними Університету Джонса Хопкінса, Індія знаходиться на другому місці за загальною кількістю заражених коронавірусом громадян з початку пандемії – більш 33,9 млн. За місячного приросту вона знаходиться на четвертому місці – понад 754 000 випадків. У квітні Індія схвалила застосування російської вакцини від коронавіруса «Супутник V», а в кінці травня почала виробництво препарату на власних потужностях.

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