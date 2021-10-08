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Индия открывает свои границы для украинцев

Евгений Подольский

MВД Индии будет выдавать туристические визы прибывающим в страну чартерными рейсами начиная с 15 октября 2021 года. Туристы, въезжающие рейсами, отличными от чартерных, смогут посетить страну с 15 ноября 2021 года. В 2020 году все ранее выданные иностранцам туристические визы были приостановлены из-за пандемии.

«Все надлежащие протоколы и нормы, касающиеся COVID-19, должны соблюдаться иностранными туристами, перевозчиками, доставляющими их в Индию, и всеми другими заинтересованными сторонами в аэропортах», — добавили в МВД Индии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на втором месте по общему числу зараженных коронавирусом граждан с начала пандемии — более 33,9 млн. По месячному приросту она находится на четвертом месте — более 754 000 случаев. В апреле Индия одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а в конце мая начала производство препарата на собственных мощностях.

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