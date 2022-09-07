У Гвінеї літак зіткнувся з мотоциклом під час заходу на посадку

Двоє людей загинули внаслідок нещасного випадку минулої п’ятниці. Літак Airbus A320 авіакомпанії TAP Air Portugal, заходячи на посадку, зіткнувся з мотоциклом, який перетинав ЗПС.

А320neo, що належить авіакомпанії TAP, летів звичайним рейсом TP1492 з Лісабона. Після четвертої години штатного польоту він приземлявся в столиці Гвінеї Конакрі і при посадці зіткнувся з мотоциклом, який у цей час проїжджав злітно-посадковою смугою. Охоронець та співробітник аеропорту, які перебували на мотоциклі, загинули.

Португальський флагманський перевізник повідомив, що «глибоко шкодує» про інцидент, що стався минулої п’ятниці, і висловив свої «щирі співчуття» сім’ям та друзям загиблих.

Фотографії, опубліковані в соціальних мережах, показують уламки мотоцикла після аварії — його протягло смугою одним із двигунів аеробуса.

Коли літак на швидкості 250 км/год торкнувся злітно-посадкової смуги, мотоцикл раптово перетнув траєкторію його руху і був засмоктаний у правий двигун. Обидва водії та пасажир негайно загинули.

Управління цивільної авіації Гвінеї розпочало розслідування трагічної події. Аеропорт підтвердив, що пасажир був охоронцем, якому було доручено забезпечувати безпеку за периметром аеропорту.

“Розслідування, проведене Управлінням цивільної авіації Гвінеї (AGAC) за підтримки Департаменту безпеки та захисту (SOGEAC), проводиться для з’ясування причин та відповідальності залучених сторін”, – йдеться у заяві аеропорту.

Представник TAP підтвердив: «Всі процедури безпеки було дотримано, проте уникнути зіткнення не вдалося. TAP співпрацює з місцевою владою у розслідуванні обставин, які призвели до цієї сумної ситуації».